IlloJuan habla de la polémica en torno a Jordi Wild por reconocer el consumo de cocaína

Los creadores de contenido siempre están en el centro de la polémica. Es cierto que algunos usuarios son más propensos a dar de qué hablar que otros, pero su grado de exposición les empuja a, tarde o temprano, protagonizar discusiones de todo tipo.

Uno de los últimos grandes ejemplos ha sido Jordi Wild después de que se viralizase una entrevista de hace 5 meses a IlloJuan en su podcast The Wild Project. En ese episodio ambos creadores de contenido hablaron del consumo de drogas, pero declaraciones del youtuber anfitrión han resonado con fuerza en las últimas semanas.

Jordi reconoció haber consumido cocaína, algo que le ha supuesto miles de reproches en redes, provocando incluso que el creador de contenido publicase un comunicado sobre el asunto.

Ahora la otra parte de esta conversación, IlloJuan, se ha pronunciado también sobre esta situación, insinuando que a quien le sorprende esta información es porque no conoce en lo más mínimo al youtuber.

IlloJuan habla sobre la polémica de Jordi Wild

La cuenta de TikTok Twitchparida ha sido la encargada de recoger las palabras del malagueño, que para empezar se sorprendió de que tantos meses después del vídeo sea ahora cuando se ha hecho viral.

Las declaraciones del catalán llegaron cuando le preguntó a IlloJuan qué drogas había probado él, y cuando el streamer le devolvió la pregunta este respondió que “la cocaína, por supuesto”.

El malagueño no entró en criticar o defender a su compañero de profesión, pero sí dejó claro que no entiende la polémica cuando estas palabras provienen de Jordi: “Extrañarte de que un tío que se llama Jordi Wild (diga), no, yo me he metido coca. Se llama Jordi Wild, ¿sabes? Si se llamara Javi Hoyos, entonces entiendo que te rayes. Jordi Wild, creo que te está dando a entender cosas”.