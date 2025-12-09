⁠IlloJuan revela cuánto ganaba cuando decidió dejar sus estudios y dedicarse a YouTube

Los inicios de cualquier usuario en el mundo de la creación de contenido no son sencillos nunca, pero antes eran todavía más complicados. Las primeras generaciones se enfrentaron a un mundo que aún estaba por descubrir y así lo han explicado en decenas de ocasiones.

Sin embargo, siempre se descubre algún dato nuevo y el último en compartir más detalles sobre sus inicios ha sido IlloJuan. Cuando el malagueño recibió a Willyrex ambos compararon su historia y hablaron de las diferencias entre ellos.

Uno de los puntos más contradictorios fue el dinero que ganaban cuando dieron el paso de dejar sus estudios para centrarse en YouTube. Mientras que Willy ya ingresaba miles de euros, la decisión de IlloJuan fue mucho más arriesgada.

IlloJuan revela cuánto ganaba cuando dejó todo por YouTube

La cuenta de TikTok de Twitchparida ha sido la encargada de recoger las palabras del creador de contenido, que empezó explicando que él terminó su carrera universitaria y su máster antes de llegar al punto de dejar su formación por la creación de contenido.

Después de descubrir que tenía que realizar también unas oposiciones para llegar al puesto que él quería como jurista de prisiones, fue cuando se plantó y no estuvo dispuesto a invertir más tiempo a estudiar.

“Yo ya había empezado a subir vídeos, y ya fue cuando ahí le dije a mis padres, voy a probar con esto”, explicó el malagueño, que despertó la curiosidad de Willy, quien le preguntó si en ese momento ya ganaba dinero con YouTube.

“Cobraba una mierda Willy, yo cobraba 40 euros al mes”, reconoció el streamer, que también admitió que sus padres en ese momento no confiaban en el cambio y que él mismo entendía su pensamiento. Sin embargo, echando la vista para atrás, está claro que IlloJuan tomó la mejor decisión de su vida.