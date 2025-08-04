Recomendación película
Si te impactó ‘Black Mirror’, esta distopía te va a obsesionar
Una historia íntima y perturbadora que combina las emociones humanas con la inteligencia artificial
Cada vez son más las series que exploran los límites entre humanidad y tecnología, pero pocas lo han hecho con la precisión emocional y la carga filosófica de Black Mirror. Sus capítulos dejaron claro que el verdadero terror del futuro no está en los robots, sino en lo que estamos dispuestos a entregarles.
En esa misma línea, pero con una historia concreta y centrada en los vínculos emocionales, aparece una propuesta más reciente que merece mucho más reconocimiento del que ha tenido.
Con un enfoque íntimo, tono sobrio y una atmósfera cada vez más inquietante, esta producción se atreve a imaginar un futuro en el que la inteligencia artificial no solo nos sirve, también nos ama. Un avance que parece esperanzador o que puede despertar cierta ternura, pero que pronto revela una inquietante realidad.
La acompañante, una distopía que pone a prueba los límites del afecto
La historia de La acompañante se sitúa en un futuro cercano donde una empresa tecnológica lanza al mercado una nueva generación de androides. No están diseñados para realizar tareas ni ser asistentes, sino para acompañar emocionalmente a los humanos. Son parejas artificiales programadas para ofrecer afecto, comprensión y compañía. Los problemas empiezan cuando uno de estos androides comienza a actuar fuera de lo previsto, convirtiendo la trama en un thriller psicológico con tintes de ciencia ficción.
La película es una inquietante reflexión sobre la soledad, la dependencia emocional y los límites de lo que consideramos real en una relación. Con un estilo visual minimalista y una narrativa pausada, pero intensa, esta apuesta es capaz de atraparte no solo por su espectacularidad, sino por el desasosiego que genera. Cuanto más avanza, más difusas se vuelven las fronteras entre lo humano y lo artificial.
La acompañante está disponible para ser alquilada en Apple TV y sin necesidad de grandes efectos ni artificios, esta propuesta plantea preguntas que incomodan, y que quizás no tengan respuesta. Perfecta para quienes disfrutan de ficciones con una carga emocional y filosófica fuerte, es una de esas propuestas que ha pasado mucho más desapercibida de lo que merece.
