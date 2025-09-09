El inesperado origen del Joker en el DCEU se insinúa en el proyecto de clasificación R de Batman

La nueva franquicia del DCEU que lidera James Gunn parece que tiene muchos frentes abiertos con respecto al lugar que ocupa Batman. La espera por ver quién asumirá el papel de Bruce Wayne se está haciendo de rogar, pero poco a poco siguen los preparativos. Lo más sorprendente es el anuncio confirmado de Clayface, la película confirmada del villano tan característico de Bruce Wayne.

Asimismo, parece que el Joker tendrá una presencia significativa de alguna manera. Y es que parece que poco a poco se va dando por hecha la participación del villano en el DCEU. Lo que sabemos sobre los personajes vinculados a Batman que se unirán al DCEU es que Damian Wayne aparecerá por primera vez en The Brave and the Bold. Sin embargo, él no será el único personaje que hará acto de presencia.

El futuro de Batman es prometedor

Además de Damian Wayne, algunos otros personajes de la Bat-Familia estarán en esta película en solitario de Batman. Esto demuestra cómo James Gunn quiere que los diferentes proyectos del DCEU vayan dando forma a Gotham de una manera emocionante. Antes de que aparezcan Batman y otros miembros de la Bat-Familia, DC Studios ya ha comenzado a poblar la ciudad con algunos de los villanos de Batman más reconocibles.

Clayface, White Rabbit o Doctor Phosphorus son solo algunos personajes que adelantan la llegada del principal protector de Gotham. Ahora, también se ha insinuado la aparición del Joker. Aunque aún no ha aparecido en animación ni en acción real, existe al menos una versión del Joker en el reinicio del DCEU. Recientemente, ciertas fotos del set de Clayface lo confirmaron con varias implicaciones importantes que habría que considerar.

El Joker es conocido por ser el villano más emblemático de Batman en el Universo DC Difoosion

Lo más interesante es cómo sugieren que el origen del personaje en los cómics podría vincularse con la versión que finalmente llegue al DCEU. Las fotos del set de rodaje de Clayface adelantan lo que parece ser un mapa de Gotham. En él se pueden ver varias localizaciones clave de DC Comics, como la Mansión Wayne y el Asilo Arkham. Pues bien, uno de esos lugares resulta ser Ace Chemicals.

Los seguidores del Joker sabrán que es en ese lugar donde se desarrolla la historia de origen más querida del personaje, donde el Joker cae en un tanque de ácido que le da al villano su piel blanca como la tiza. Este evento es el que lo lleva a caer en el abismo más profundo de la locura. Los detalles sobre su debut siguen siendo un absoluto misterio, pero parece que DC Studios está armando un complejo puzle para que todo esté en su sitio cuando el murciélago de Gotham finalmente aparezca en pantalla.