⁠Un influencer de fitness muere tras ingerir 10.000 calorías al día por un reto extremo

Los expertos llevan tiempo alertando de los riesgos de creerse todo lo que aparece en redes cuando se trata de salud y alimentación, y en las últimas horas el mundo del fitness ha vuelto a vivir una tragedia que demuestra lo peligroso de seguir métodos extremos. Dmitry Nuyanzin, un conocido entrenador ruso que compartía vídeos en internet, ha fallecido mientras se sometía a un desafío para demostrar la eficacia de sus propios métodos de pérdida de peso.

El creador decidió llevar su cuerpo al límite consumiendo 10.000 calorías diarias con el objetivo de ganar peso rápidamente y posteriormente mostrar cómo podía perderlo gracias a sus planes nutricionales. La noticia ha conmocionado tanto a sus seguidores como a la comunidad fitness, que seguían el proceso a través de sus redes.

El reto acabó desencadenando un fatal paro cardíaco

Nuyanzin, de 30 años, había documentado su aumento de peso comiendo grandes cantidades de comida ultracalórica con la intención de subir más de 20 kilos antes de poner a prueba su propio método. A finales de octubre presentó oficialmente este reto, centrando sus vídeos en ingerir alimentos como macarrones con queso, hamburguesas, dulces o patatas fritas.

Sin embargo, a mediados de noviembre comenzó a sentirse mal y canceló sus sesiones de entrenamiento. Planeaba acudir al médico, pero falleció mientras dormía pocos días después, víctima de un paro cardíaco.

Lo cierto es que este creador de contenido no era ningún aficionado, sino un entrenador ampliamente reconocido en Rusia, con estudios en la materia y que trabajaba además como coach personal para clientes de alto nivel. Su experiencia en el sector superaba la década y muchos le consideraban un referente en nutrición y entrenamiento.