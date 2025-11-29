Inspirada en la novela más perturbadora de Stephen King: ahora puedes ver esta película por solo 1 euro

Siempre se ha dicho que si algo unen al terror y al humor es que ambos son muy personales. Resulta difícil encontrar algo que provoque miedo a todos por igual, pero cuando se consigue genera una sensación que se quedan a vivir en tu cabeza. Por eso, dentro de todas las historias que han intentado llegar a ese nivel, El resplandor merece una distinción especial.

Lo más sorprendente es que, más de cuarenta años después de su estreno, sigue generando análisis y debates entre nuevos espectadores que descubren su atmósfera enfermiza por primera vez. Su historia sobre una familia aislada en un hotel descomunal, atrapada entre la locura y lo sobrenatural, se ha convertido en un referente absoluto del terror psicológico.

En El resplandorJack Nicholson firma una de las interpretaciones más memorables de la historia del cine, pasando del padre cariñoso al monstruo impredecible sin que puedas señalar el momento exacto en el que todo se rompe. Pero no es el único del elenco que contribuye a que la película sea redonda, porque Shelley Duvall aporta la vulnerabilidad perfecta a un relato que se siente cada vez más claustrofóbico, mientras el pequeño Danny lleva el peso emocional y sobrenatural de la historia con una naturalidad escalofriante.

El Resplandor está dentro del gran catálogo de Movistar Plus+

Uno de los mayores méritos de El resplandor es que ninguna escena depende del susto fácil. En esta historia se construye la tensión a fuego lento: el sonido del triciclo, las gemelas en el pasillo, la habitación 237, el laberinto nevado… Todo está diseñado para que el espectador sienta un malestar creciente que no desaparece ni cuando baja el telón. Su estética, su estructura narrativa y su sentido del ritmo la han convertido en una referencia indispensable no solo del terror, sino del cine en general.

Gracias a la promoción de Black Friday de Movistar Plus+, puedes disfrutar de El resplandor por solo 1 euro el primer mes y acceder a un catálogo inmenso lleno de películas icónicas, estrenos exclusivos y series originales que hacen que la plataforma sea una de las más completas del mercado. La promoción está disponible hasta el 2 de diciembre para todos aquellos que no tuviesen una suscripción activa, así que es el momento ideal para aprovecharla.

Si además eres amante del deporte, la suscripción te da acceso a algunos de los partidos más potentes de las próximas semanas: el Real Madrid contra el Manchester City en Champions, el derbi sevillano de LALIGA, el duelo del Barça ante el Atlético de Madrid… Y a eso hay que sumar dos partidos de Euroliga por jornada con Real Madrid y Barça, entre muchos otros contenidos. Todo desde un único servicio y con un precio inicial prácticamente simbólico.

Esta oferta de Movistar Plus+ convierte la experiencia de streaming en algo completo, accesible y perfecto para redescubrir clásicos como El resplandor en las mejores condiciones. Es una forma de comprobar por ti mismo por qué esta película sigue siendo objeto de estudio, inspiración y fascinación décadas después de su estreno. Si te gusta el cine que deja huella y quieres aprovechar una de las promociones más fuertes del año, esta es tu oportunidad. Yo, en tu lugar, no la dejaría pasar.