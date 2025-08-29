James Gunn confirma si Chris Pratt interpretará a Batman en el Universo DC

El Universo DC continúa su proceso de reinvención con la llegada de The Brave and The Bold, una película que formará parte de la nueva saga de James Gunn, “Gods and Monsters”. Tras la presentación de David Corenswet como Superman en 2025, los admiradores esperan ansiosos por conocer quién dará vida a otros héroes icónicos de la Liga de la Justicia. Entre ellos, Batman es uno de los personajes más esperados y debatidos.

En redes y entrevistas han surgido especulaciones sobre si Chris Pratt, conocido por interpretar a Star-Lord en el Universo Cinematográfico de Marvel, podría asumir el papel de Batman. La idea generó revuelo entre los seguidores, que se preguntaban si Gunn trasladaría a uno de sus actores favoritos del MCU al nuevo DCU.

Chris Pratt no será Batman, pero sí podría tener otro papel en el DCU

En una entrevista reciente con PelucheEn ElEstuche, James Gunn disipó los rumores: Pratt no interpretará a Batman en The Brave and The Bold. Sin embargo, el director dejó abierta la posibilidad de que el actor tenga un rol diferente dentro del Universo DC: “¿Como Batman? No. ¿Como otro personaje? Sí.”

El hecho de que Pratt no encaje en el papel de Bruce Wayne no significa que su participación en el DCU esté descartada. Gunn ha trabajado con él durante años en Guardianes de la Galaxia, y, probablemente, buscará un personaje que se ajuste mejor a su perfil dentro de esta nueva saga de superhéroes.

Aunque aún es pronto para conocer quién será el nuevo Batman, esta declaración deja claro que el proceso de casting de The Brave and The Bold está en marcha, y que los seguidores tendrán que esperar un poco más para descubrir quién se pondrá la capa del icónico héroe de Gotham.