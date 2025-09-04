James Gunn confirma el título y la fecha de estreno de la secuela de 'Superman' en el DCEU

Después del éxito que ha tenido el arranque del DCEU que encabeza James Gunn, la secuela de Superman ha sido confirmada y llegará pronto a los cines. Aunque había cierto recelo al respecto, Superman se ha acabado convirtiendo en la película de superhéroes más taquillera de 2025. Y es que ha conseguido una recaudación de 612 millones de dólares.

Por lo tanto, esta cifra supera el punto de equilibrio de la película, lo que garantiza que el DCEU comience con un estreno rentable. Es evidente que las futuras películas de DC aún tienen potencial de mejora, ya que este filme solo es el inicio de lo que está por llegar en el futuro de la franquicia. Por otro lado, David Corenswet, Nicholas Hoult, Rachel Brosnahan y todo el elenco de Superman han recibido elogios de todo tipo.

James Gunn confirma la secuela: 'Man of Tomorrow'

Esto se suma a la revelación de James Gunn de que ya había estado envuelto en la escritura del guion para una posible secuela de Superman. Pues bien, en Instagram, James Gunn reveló que la secuela de Superman se titulará Man of Tomorrow. También se dio una fecha inicial de estreno en salas que apunta al 9 de julio de 2027.

Este temprano anuncio del estreno de la secuela de Superman confirma que DC Studios está encantado con su rendimiento. Aunque es cierto que Superman no superó en recaudación a Man of Steel de Zack Snyder como se esperaba, sentó una base sólida para la secuela y otros proyectos que irán dando forma al DCEU.

Asimismo, Lex Luthor está presente en las tres imágenes de arte que fueron compartidas para anunciar oficialmente la secuela de Superman. Teniendo en cuenta su enorme contribución a Metrópolis antes de la llegada de Superman, y dado que el icono de DC mencionó que Lex Luthor tenía un lado bueno, sería interesante verlo en un arco argumental de redención.

La realidad es que James Gunn hizo un trabajo estupendo al establecer la rivalidad entre el Superman de David Corenswet y el Lex Luthor de Nicholas Hoult. El hecho de aprovechar esto para una secuela tan pronto es probablemente la mejor estrategia que el DCEU puede seguir a corto plazo.