James Gunn revela la trama de la secuela de 'Superman' y adelanta un villano importante del DCEU

James Gunn ha dado a conocer nuevos detalles sobre la secuela de Superman, lo que anticipa importantes novedades que afectan al futuro más inmediato del DCEU. Recientemente, James Gunn anunció que esta sería su próxima película en la franquicia con David Corenswet a la cabeza una vez más. Según las previsiones iniciales, el estreno de la película está fijado para el 9 de julio de 2027.

En este sentido, el rápido avance de la próxima película de DC demuestra el éxito que ha tenido la visión de Superman de James Gunn. Cuando se anunció por primera vez, DC Studios compartió diferentes ilustraciones relacionadas con Clark Kent y Lex Luthor. En este sentido, por extraño que parezca, algunas de estas imágenes insinuaban que Superman y Lex Luthor colaboraban.

Una alianza inesperada 'Man of Tomorrow'

Ahora, James Gunn ha aclarado qué es lo que se puede esperar de la secuela de Superman. El director reveló que el Superman de David Corenswet se unirá a Lex Luthor contra un villano que supone una amenaza común. Así que no queda margen de error: Superman y Lex Luthor se convertirán en aliados.

"Es una historia sobre Lex Luthor y Superman en la que tienen que trabajar juntos contra una amenaza mucho, mucho mayor", decía James Gunn. Estas palabras de James Gunn resaltan con claridad por qué ambos personajes parecían colaborar codo con codo cuando se anunció la secuela de Superman. Dicho esto, la idea de que Superman y Lex Luthor colaboren siempre implicaría una tregua temporal por ese particular odio hacia Superman.

Por otro lado, la insinuación de James Gunn sobre la que se supone una amenaza mayúscula podría significar que personajes como Brainiac, Mongul o incluso Darkside podrían entrar en juego en el nuevo reinicio del DCEU. En cuanto a que Lex Luthor tenga un papel más importante como coprotagonista en la secuela, también es una decisión que tiene sentido.

Después de todo, la actuación de Nicholas Hoult lo convirtió en un personaje destacado en Superman. Además, el héroe de DC vio que Lex Luthor tenía un fondo bueno. Es evidente que Man of Tomorrow es un título que parece encajar a la perfección con ambos personajes como un nuevo filme Superman que va en la dirección correcta.