John Boyega confirma los importantes cambios que haría en las secuelas de 'Star Wars'

John Boyega tiene bastante claro cuáles son los aspectos que cambiaría de las secuelas de Star Wars que él mismo protagonizó. El actor que interpretó a Finn no ha sido tímido al expresar ciertos puntos de vista que podrían ser divisivos sobre la última trilogía de Star Wars.

Recientemente, John Boyega compartió cómo habría abordado las cosas si hubiera sido productor y hubiera supervisado las películas desde una perspectiva diferente. En particular, se refería a que no habría matado a Han Solo ni a Luke Skywalker. También comentó que los nuevos personajes habrían enfrentado más desafíos o que se habría inspirado en historias como las de The Old Republic y The Force Unleashed para expandir el universo de la saga.

La visión de John Boyega sobre las secuelas

Además, John Boyega no es la primera persona en expresar su deseo de que las secuelas de Star Wars hubieran tomado un rumbo diferente. Mark Hamill expresó abiertamente su desacuerdo con el arco argumental de Luke Skywalker y lo que se tuvo que "inventar" para justificarlo. También está la petición generalizada de los seguidores para eliminar estas películas del canon de Star Wars o rehacerlas de alguna forma.

Por supuesto, no existen indicios de que algo así vaya a suceder. Sin embargo, se avecinan nuevas películas de Star Wars que se espera que supongan un punto de inflexión en la franquicia. Algunas de estas próximas producciones son The Mandalorian & Grogu o Star Wars: Starfighter.

Aun así, es difícil discutir con John Boyega sobre cualquiera de los puntos que expone. Si bien no todo el público es tan crítico con el manejo de los personajes más veteranos, definitivamente podrían existir mejoras narrativas. En cuanto a la historia, considerando cómo se desarrollaron las historias de Snoke y Palpatine, es comprensible la frustración de los espectadores al ver el rumbo que toma Star Wars.