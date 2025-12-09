⁠Johnny Depp aparece con una ilustración de Jack Sparrow hecha por el creador de One Piece

Pocos actores tienen el carisma de Johnny Depp, y así lo volvió a demostrar su participación durante la Tokyo Comic Convention de este 2025. El actor estadounidense dejó claro que también tiene seguidores en el mundo asiático desatando la euforia durante su aparición.

Después de haber superado todas las polémicas por problemas legales, el protagonista de Piratas del Caribe sigue recuperando presencia mediática, y en esta ocasión subió al escenario para agradecer el cariño de los seguidores.

Su visita coincidió con un periodo en el que está enfrentándose a nuevos proyectos, desde su papel como Ebenezer Scrooge en una futura adaptación de A Christmas Carol hasta su aparición en Day Drinker, además de su colaboración en una novela gráfica con Ridley Scott.

Sin embargo, lo que más entusiasmo generó entre los asistentes no fue su agenda profesional, sino un detalle especial que recibió en plena convención. Un regalo preparado en secreto y entregado por un actor muy vinculado tanto a Depp como al universo anime.

Johnny Depp recibe un regalo único inspirado en Jack Sparrow y creado por el autor de One Piece

El actor Hiroaki Hirata, encargado de poner la voz en Japón a Jack Sparrow y también conocido por interpretar a Sanji en One Piece, sorprendió a Depp sobre el escenario entregándole una ilustración exclusiva del capitán Jack Sparrow al estilo del popular anime.

La obra, impresa en una tradicional cortina japonesa noren, fue creada por el mismísimo Eiichiro Oda, autor de One Piece, y muestra al pirata de las películas junto con el nombre del actor escrito en japonés a su lado.

Depp no escondió su fascinación por el regalo y se mostró muy agradecido. Este gesto se convirtió en uno de los momentos más virales del evento, reforzando tanto el vínculo del actor con Japón como el impacto cultural de su icónico personaje, cuya posible vuelta en Piratas del Caribe 6 sigue siendo una de las incógnitas más importantes de cara al regreso de la franquicia.