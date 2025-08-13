Johnny Depp está dispuesto a protagonizar 'Piratas del Caribe 6': la condición que podría impedirlo

El regreso de Johnny Depp como el legendario Jack Sparrow no está descartado por completo. De hecho, sigue siendo bastante probable que suceda. El conocido actor podría volver a sumergirse en mareas misteriosas, pero solo si el guion es correcto. En una nueva entrevista, Jerry Bruckheimer reveló que había mantenido una conversación con Johnny Depp sobre su regreso para una sexta película de la exitosa franquicia de Disney.

Johnny Depp protagonizó las cinco películas de Piratas del Caribe que se estrenaron entre 2003 y 2017, cada una con una recaudación mundial que llegó a superar la barrera de los 650 millones de dólares. Algunas de ellas fueron un auténtico bombazo al alcanzar los 1000 millones. La suma total de la franquicia es de 4500 millones de dólares a nivel mundial.

Johnny Depp y los proyectos alternativos de Disney

Como es lógico, Jack Sparrow se ha convertido en uno de los personajes más reconocibles del cine moderno. “Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría”, explicó Jerry Bruckheimer en relación a la vuelta de Johnny Depp. “Todo se reduce a lo que está escrito. Solo necesitamos el guion perfecto. Aún no lo hemos conseguido, pero estamos cerca”.

El regreso del actor ha sido objeto de especulación desde que se produjo el inicio de su batalla legal contra su expareja Amber Heard y un desacuerdo público con Disney. Tras su juicio por difamación en 2022, Johnny Depp ha comenzado un lento regreso a Hollywood, incluyendo el próximo thriller de acción de Lionsgate, Day Drinker.

Sin duda alguna, el camino hacia Piratas del Caribe 6 ha sido largo. En 2020, Disney comenzó a desarrollar dos proyectos. La idea era hacer un reinicio protagonizado por Margot Robbie y una continuación de la serie original coescrita por Ted Elliott y Craig Mazin. Margot Robbie afirmó que su proyecto había sido archivado, pero parece que aún existe espacio para ambos.

Mientras tanto, Jeff Nathanson se unió a la sexta película y presumiblemente logró un tercer acto increíble. Eso sí, los dos primeros aún necesitan trabajo. No está claro su idea se basa en el guion anterior o si es una versión completamente nueva, pero Jerry Bruckheimer afirma que la vuelta de Johnny Depp no se ha descartado en absoluto. La idea es hacer un reinicio, pero parece que todo sigue en el aire.