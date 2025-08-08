Josh Brolin revela una actualización sobre un posible regreso de Thanos en el UCM

La posibilidad de que Thanos regrese a Marvel Studios ha recibido una esperanzadora actualización por parte del actor que lo interpretó. Como bien sabrás, el Titán Loco fue el villano principal de la Saga del Infinito de Marvel. Con la amenaza de Thanos presente incluso cuando aparecía, su importancia fue crucial en las mejores películas del UCM que cerraron un ciclo.

Vengadores: Infinity War fue la película que se centró en las acciones de Thanos, mientras que Vengadores: Endgame lo hizo con los héroes que trataron de derrotarlo. Ahora, el Doctor Doom de Robert Downey Jr. será la principal amenaza que se verá en las próximas películas de los Vengadores del UCM. Aunque Thanos está muerto, Marvel Studios ya lo resucitó a través de los viajes en el tiempo, así que su vuelta siempre es algo que habría que considerar.

Josh Brolin dispuesto a volver como Thanos

Es bien sabido que el actor tiene una excelente relación con los hermanos Russo. En este sentido, Josh Brolin reveló que, si le pidieran repetir su papel como Thanos, estaría completamente dispuesto. Aun así, Josh Brolin no está confirmado como un miembro del reparto de Vengadores: Doomsday, pero siempre pueden surgir sorpresas. Lo que está claro es que es una cuestión que depende del estudio y no del actor. Así lo explicaba:

"Ya lo he dicho. Deadpool 2 me alegra que haya sido una sola experiencia. Lo de Thanos, si me llamaran a Londres ahora mismo, diría que estaría allí mañana. Fue un acuerdo con un final definido. Y no sé qué van a hacer, pero estoy seguro de que será interesante".

En este sentido, el multiverso jugará un papel clave en las próximas películas que se centrarán en los Vengadores. Por lo tanto, es posible que Marvel Studios incorpore una versión multiversal de Thanos en las películas de los Vengadores con la intención de recuperar un personaje importante de un capítulo anterior. Si Doctor Doom matara a Thanos como ya sucedió en los cómics, el villano de Robert Downey Jr. sería considerado una amenaza de inmediato.

Con los nuevos comentarios de Josh Brolin sobre el regreso de Thanos, esto es algo que podría suceder. Vengadores: Doomsday se está rodando actualmente, por lo que hay tiempo de sobra para que pueda ser convocado por los Russo. Si eso no ocurre, Thanos podría regresar en Vengadores: Secret Wars. Con Josh Brolin dispuesto a regresar, las posibilidades de que Thanos regrese al UCM son altas.