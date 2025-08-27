Los jugadores de Nintendo Switch 2 desean un remake de Zelda: Ocarina of Time y ya hay respuesta al respecto

The Legend of Zelda: Ocarina of Time sigue siendo ampliamente reconocido como uno de los videojuegos más influyentes de todos los tiempos, consolidado como una obra maestra que redefinió la narrativa y el diseño en aventuras tridimensionales. Ante su legado, es comprensible que muchos jugadores esperen una versión moderna, más allá del remake lanzado para Nintendo 3DS.

Aunque Nintendo ha demostrado su inclinación por revisitar clásicos de la saga —como Link’s Awakening y Skyward Sword en Nintendo Switch, y Wind Waker con Twilight Princess en Wii U—, el remake de Ocarina of Time sigue siendo el más solicitado. Sin embargo, nuevas declaraciones parecen enfriar esas esperanzas por ahora. El conocido insider Nate The Hate, una de las fuentes más reputadas dentro del entorno de Nintendo, ha afirmado que no ha oído nada acerca de un remake en desarrollo para Ocarina of Time. Aunque esto no implica una negación categórica —es decir, no desmiente completamente su existencia—, sí debilita notablemente la rumorología que ha circulado desde al menos 2023.

The Legend of Zelda estará presente en Nintendo Switch 2, pero no con grandes remakes

Es necesario resaltar que, aunque Nate es una fuente confiable, Nintendo es especialmente hermética con la saga Zelda— de hecho, el anuncio de Tears of the Kingdom fue uno de los pocos en no filtrarse previamente. Dado ese nivel de secretismo, el silencio de un insider no equivale necesariamente a una confirmación oficial. Por el momento no hay evidencia sólida ni señales claras de que Nintendo esté desarrollando un remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time más allá del existente para Nintendo 3DS. La afirmación de Nate The Hate introduce escepticismo sobre los rumores actuales, aunque no cierra por completo la puerta a futuros anuncios.

Por supuesto, todo hace indicar que Nintendo Switch 2 contará con una nueva entrega completamente nueva del universo The Legend of Zelda, pero su presencia en el catálogo de la consola de nueva generación no se espera a corto plazo.