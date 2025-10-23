Justin Bieber debuta en Twitch y promete hacer directos todos los días

Justin Bieber ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un movimiento que pocos esperaban: su llegada a Twitch. La plataforma, donde destacan creadores españoles como Ibai Llanos o TheGrefg, sigue atrayendo a figuras internacionales del entretenimiento, y ahora suma a una de las mayores estrellas del pop mundial. El cantante canadiense, conocido por éxitos como Sorry o Peaches, ha decidido lanzarse al streaming diario, abriendo una nueva etapa en su relación con los admiradores.

El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales y lo confirmó durante su primer directo, en el que explicó que su objetivo es disfrutar de la experiencia y conectar con su comunidad de una manera más natural y cercana. Bieber, que acumula millones de seguidores en todo el mundo, mostró su interés por convertir Twitch en un espacio donde compartir momentos cotidianos y alejarse del formato más rígido de las redes tradicionales.

Justin Bieber apuesta por una conexión más directa con su comunidad en Twitch

La cuenta Tendencias Stream ha compartido un extracto de su primera transmisión, el la que el cantante se mostró relajado y espontáneo: jugó al baloncesto, al billar y presentó su llamativo setup interactivo. Además, adelantó que planea invitar a amigos y colaboradores musicales a futuras sesiones, aunque por ahora no ha definido un horario fijo para sus emisiones.

La llegada de Justin Bieber a Twitch refuerza la tendencia de convergencia entre la música y el streaming en vivo. Lo que comenzó como una plataforma centrada en los videojuegos se ha convertido en un espacio versátil, donde artistas, ilustradores y creadores de contenido de todo tipo comparten su día a día con millones de espectadores.

Con su enorme base de fans y su influencia global, la presencia de Bieber podría atraer a nuevos usuarios a Twitch y consolidar el formato como una herramienta clave tanto para los músicos que buscan conectar sin filtros con su audiencia como para personas influyentes de cualquier otro sector.