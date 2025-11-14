Kai Cenat bate el récord de seguidores de Twitch: posiblemente nadie le supere nunca

Kai Cenat vuelve a hacer historia en Twitch. El creador estadounidense se ha convertido en el primer streamer del mundo en alcanzar los 20 millones de seguidores en la plataforma morada, una cifra que la propia compañía ha confirmado y que lo coloca en una posición prácticamente inalcanzable. Lo que comenzó como un ascenso constante hace apenas unos años ha terminado en un fenómeno global. Su energía contagiosa y su capacidad para convertir cada directo en un evento viral han moldeado una comunidad que no deja de crecer.

Este logro llega después de un 2025 en el que la web ha estado prácticamente dominada por él. Kai ha conseguido superar a gigantes históricos como Ibai, Ninja o Auronplay, consolidándose como el creador más influyente del ecosistema de Twitch. Su proyecto estrella, los “Mafiathon”, ha tenido un papel esencial en este crecimiento, convirtiéndose en uno de los formatos más rentables y seguidos del año.

Cómo Kai Cenat construyó el mayor imperio de seguidores en Twitch

La trayectoria de Kai Cenat tiene raíces humildes. Nació en el Bronx y comenzó a emitir hace unos años con un estilo genuino y directo. Fue precisamente esa naturalidad la que lo hizo destacar en una plataforma saturada de contenido. Su forma de hablar con el chat, sus reacciones espontáneas, su humor accesible y su capacidad para atreverse con cualquier locura han terminado creando una comunidad extremadamente fiel.

Los “Mafiathon” han sido la gran catapulta de su ascenso: directos maratonianos llenos de juegos, invitados sorpresa y momentos virales. En la edición de septiembre de 2025, Mafiathon 3, Kai se convirtió en el primer streamer en alcanzar 1 millón de suscriptores simultáneos, un hito que Twitch y múltiples plataformas destacaron como histórico.

A partir de ahí, el crecimiento ha seguido siendo imparable hasta alcanzar la cifra monumental de 20 millones de seguidores. Este ritmo solo se explica teniendo en cuenta que la fama del estadounidense llega a tal punto que sigue sumando seguidores incluso cuando no está en directo durante semanas.

Hoy, Kai Cenat no solo encabeza Twitch, sino que ha sido capaz de elevar todavía más el techo para los que vengan después de él. Su éxito ha cambiado por completo la forma en la que las marcas miran al streaming, demostrando que la plataforma puede generar figuras globales capaces de mover audiencias colosales.