Kai Cenat rompe oficialmente el récord mundial de suscriptores de Twitch por tercera vez

A pesar de que en España pensar en retransmisiones en directo en internet es sinónimo de Ibai y ElXokas, lo cierto es que hay peces mucho más grandes en este mar. Kai Cenat es uno de ellos y lo ha vuelto a demostrar consiguiendo por tercera vez el récord mundial de suscriptores en la plataforma, consolidando su lugar como uno de los creadores más influyentes de la escena.

Con su estilo enérgico y carismático, Cenat ha sabido mantener a su audiencia pegada a la pantalla y convertir cada retransmisión en un auténtico evento. No es la primera vez que el creador estadounidense alcanza cifras históricas, pero en esta ocasión ha conseguido dejar atrás sus propias marcas anteriores y establecer un nuevo estándar para la plataforma de Amazon.

Su éxito no solo refleja el poder de convocatoria que tiene, sino también el impacto que Twitch ha alcanzado en el entretenimiento digital a nivel global, y más aún teniendo en cuenta que la plataforma pasa por un momento complicado.

El nuevo récord de Kai Cenat y cuánto dinero significa

De acuerdo con los datos más recientes, Kai Cenat ha superado los 728 600 suscriptores activos en Twitch, una cifra nunca antes vista en la plataforma. Para ponerlo en perspectiva, teniendo en cuenta que la suscripción básica cuesta 4,99 dólares, este récord equivaldría a más de 3,6 millones de dólares al mes en ingresos brutos, antes de impuestos, comisiones de Twitch y repartos contractuales.

Este logro sitúa a Cenat muy por encima de otros grandes nombres de la plataforma, marcando un hito en la historia del streaming. Con cada récord, el streamer no solo aumenta su popularidad, sino que también demuestra hasta qué punto Twitch se ha convertido en un fenómeno de masas capaz de generar cifras comparables a las de grandes producciones televisivas.