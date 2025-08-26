Kick borra las cuentas de Simón Pérez y Silvia Charro, de SS Conexión, tras la muerte del streamer francés

Aunque en la actualidad se dedican a la creación de contenido, Simón Pérez y Silvia Charro fueron conocidos como asesores financieros por toda España por culpa de un vídeo en el que hablaban sobre las hipotecas de tipo fijo bajo el efecto de sustancias estupefacientes.

Desde entonces, todo lo que se ha sabido sobre ellos ha sido gracias a sus directos, polémicos en muchas ocasiones por reunir a usuarios que donaban dinero para que Simón pudiese seguir consumiendo drogas. Sin embargo, Kick, la plataforma en la que realizaban estas retransmisiones, ha decidido ponerse más estricto con este tema.

El fallecimiento de un streamer francés después de compartir en directo como le agredían y le acosaban ha empujado a la web a crear políticas más duras para evitar este tipo de entretenimiento, y el canal de SS Conexión ha sido uno de los afectados.

Kick suspende SS Conexión tras la muerte de un streamer francés

Aunque la pérdida del canal no ha frenado la actividad de los ahora creadores de contenido, que han recuperado cuentas antiguas en YouTube para continuar emitiendo, sí ha afectado notablemente a su repercusión, con una audiencia mucho menor.

Allí ha sido Silvia quien ha mencionado la muerte de Jean Pormanove como la pieza que ha comenzado este efecto dominó, explicando que otros 60 canales han sido eliminados de la plataforma a pesar de que Kick solo confirmó la suspensión de los usuarios vinculados al fallecido y sus cocreadores.

SS Conexión ya estudia otras opciones para continuar emitiendo, como dar el salto a otra plataforma de directos llamada Trovo, la situación ha generado incertidumbre sobre el futuro de sus emisiones y la estabilidad de su audiencia.