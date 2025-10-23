Kick elimina el canal a un usuario después de que disparase un fuego artificial a un niño en India dejándolo hospitalizado

El streamer Sam Pepper ha sido expulsado de Kick después de protagonizar un grave incidente en Nueva Delhi durante la celebración del festival de Diwali. El creador británico, conocido por sus retransmisiones extremas, disparó un fuego artificial que impactó accidentalmente en el rostro de una niña, quien tuvo que ser hospitalizada.

Según se pueden ver en los vídeos rescatados de la emisión en directo, Pepper y varios amigos comenzaron una “batalla” de fuegos artificiales en plena calle. Algunos vecinos se unieron a la acción, lanzando sus propios fuegos, pero la situación se descontroló rápidamente cuando uno de los disparos del streamer alcanzó a una menor.

Un "juego" que terminó en tragedia

En la grabación se escucha a Pepper exclamar “¡Oh, Dios mío!” mientras otra persona grita “¡headshot!”. Poco después, un vecino le informó de que la niña había sido trasladada al hospital y que podría haber perdido un ojo.

El creador aseguró que se trató de un accidente, explicando que contactó con la familia para disculparse y cubrir los gastos médicos. “Tuve un amigo que fue a comprobar que estuvieran bien y llamé a la familia. Me aseguré de compensarles por la situación y los costes del hospital”, declaró. Finalmente, se confirmó que la niña no perdió el ojo, aunque necesitó puntos de sutura antes de recibir el alta.

Tras el incidente, Kick eliminó el canal de Sam Pepper, al igual que Pump.fun, dejando claro que el creador no volverá a emitir en la plataforma. En su servidor de Discord, el británico afirmó que “nunca volverá a Kick” y que no compartirá más información sobre la menor para no invadir su privacidad: “Ya me he disculpado con ellos y me aseguré de que tuvieran todo lo que necesitaban. Sería una falta total de respeto seguir molestándolos”.