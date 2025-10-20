Leyendas Pokémon Z-A ha repetido un error de Escarlata y Púrpura y para los jugadores es algo inadmisible

En los primeros días en el mercado de [[LINK:INTERNO|||Article|||68c7c5b2958eb0e420e0f034|||Leyendas Pokémon: Z‑A]], los jugadores están señalando que el juego arrastra un problema que ya había sido profusamente criticado en su antecesor, Pokémon Escarlata y Púrpura, y que no ha sido corregido en esta nueva entrega. El punto concreto se refiere al exceso de objetos brillantes esparcidos en el terreno de juego, en este caso en la ciudad Luminalia, que “llueven” literalmente por las calles, al igual que ya ocurría en Paldea. Esta mecánica, que inicialmente tenía potencial de ser una divertida búsqueda de tesoros, ha sido considerada como algo que empobrece la experiencia de exploración, ya que al haber tanta abundancia de objetos fáciles de recoger, se pierde la sensación de recompensa y esfuerzo en encontrar algo valioso.

La crítica argumenta que la caída radica en dos efectos combinados: primero, la trivialización del hallazgo de objetos (ya que casi todo “resplandece” en el suelo) y segundo, el hecho de que el sistema permite una acumulación de recursos (como dinero o experiencias) con un mínimo de salida narrativa o de desafío. En concreto, se menciona que en Leyendas Pokémon: Z-A hay objetos comunes y reciclables –como “Plumas Bellas” o “Minisetas”– que se pueden vender o aprovechar fácilmente, reduciendo el incentivo a explorar zonas a contracorriente o investigar rincones ocultos.

Una opción que los jugadores quieren eliminar para la décima generación

Los jugadores concluyen que a pesar de que Leyendas Pokémon: Z-A mejora en otros muchos aspectos (como estructura del mundo, ambientación y localización), fallar en atender una queja tan recurrente de la comunidad supone una oportunidad perdida para elevar la calidad general. Se sugiere que la próxima generación de la franquicia, es decir, lo que vendrá tras este juego, debería «encontrar un mejor equilibrio entre abundancia de objetos y valor de exploración». La décima generación parece un auténtico impulso para la franquicia, por lo que es una gran oportunidad de solucionar este problema reportado por los usuarios.

En este sentido, Leyendas Pokémon: Z-A incorpora muchas mejoras respecto a Escarlata y Púrpura —pero aun así mantiene una mecánica que muchos jugadores consideran desgastada y poco satisfactoria en lo que a la exploración y recompensa se refiere. Queda la expectativa de que futuros títulos tomen nota de este tipo de feedback para optimizar la experiencia, especialmente ahora que los proyectos futuros de la franquicia se han filtrado hasta 2030 mediante un robo de información a Game Freak, el estudio japonés encargado del desarrollo de los títulos de Pokémon.