Marvel confirma el diseño del Doctor Doom de Robert Downey Jr. para la próxima película de Vengadores

El Universo Cinematográfico de Marvel sigue expandiéndose con nuevas sorpresas y una de las más esperadas ya tiene confirmación oficial, el diseño definitivo del Doctor Doom interpretado por Robert Downey Jr. Tras encarnar a Iron Man durante más de una década, el actor regresa a Marvel en un giro sorprendente, esta vez como uno de los villanos más icónicos de los cómics.

El primer vistazo del personaje se había producido en la escena postcréditos de Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos, donde apenas se mostraban su capucha y la emblemática máscara. Ahora, con el estreno de Vengadores: Doomsday en el horizonte, Marvel ha revelado por completo el aspecto de este nuevo Doom, generando gran expectación entre los fans.

Un diseño fiel a los cómics y lleno de detalles

El traje del Doctor Doom fue mostrado en primicia durante el Walt Disney Studios Marketing Expo de Shanghái, donde se presentaron diferentes materiales promocionales de la próxima película de Vengadores. Entre ellos destacaba una ilustración oficial en la que Downey Jr. aparece caracterizado como el villano, con la clásica combinación de verde y plata, armadura con detalles de cota de malla y la intimidante máscara metálica que ha definido al personaje desde su creación.

Este nuevo diseño se diferencia de anteriores versiones cinematográficas. Mientras que la interpretación de Julian McMahon en las películas de Los 4 Fantásticos mantenía algunos elementos clásicos, el traje era más sencillo y menos detallado. En cambio, la propuesta de 2015 con Toby Kebbell fue la más polémica, alejándose casi por completo de la estética del cómic. El diseño del MCU busca ahora reconciliar al personaje con sus raíces gráficas, ofreciendo una representación mucho más fiel y espectacular.

Con esta revelación, Marvel no solo prepara el terreno para el regreso de Robert Downey Jr. a la gran pantalla, sino también para la presentación de un villano que promete marcar un antes y un después en la saga de Vengadores.