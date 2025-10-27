Marvel tiene el reemplazo perfecto para el Star-Lord de Chris Pratt que el UCM debería aprovechar

Lo cierto es que la franquicia de Marvel Studios podría tener el reemplazo cósmico perfecto para Star-Lord, el popular héroe fue interpretado por Chris Pratt. Ese problema conseguiría arreglarse si un personaje bastante conocido se une a la franquicia como su sucesor directo. Es bien sabido que Star-Lord ha formado parte del UCM desde 2014, pero su aparente conclusión llegó con el estreno de Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

A pesar de que la última entrega prometió su regreso, siempre existe la posibilidad de que Chris Pratt se retire de la franquicia por un tiempo. En caso de que eso suceda, Marvel Studios tiene el reemplazo perfecto que debería tener en cuenta. A principios de este mes, el guionista de Vengadores: Doomsday habló sobre un nuevo proyecto que estará protagonizado por Glen Powell. Pues bien, entre otras cosas, Matt Waldron sugirió qué personaje sería perfecto para ese mismo actor en el UCM: Nova.

Nova es el candidato ideal para reemplazar a Peter Quill

Este guionista ha sido el último en unirse a una multitud de seguidores de Marvel que lleva años pidiendo que Nova forme parte del UCM. Dado que es una parte activa creativa de Vengadores: Doomsday, su opinión podría tener más peso de lo que parece. Puede que su sugerencia incluso se haga realidad en algún momento si la apoya lo suficiente. En caso de que sea así, Marvel Studios tendría todo a su favor para mostrar el sustituto natural de Star-Lord.

En las páginas de Marvel Comics, Richard Rider se convierte en Nova al ser elegido al azar para recibir una serie de habilidades que le permiten volar, tener más fuerza y una resistencia superior. A primera vista, es una historia similar a la de Star-Lord en el UCM, y es ideal porque se presta a explorar a fondo el personaje en escenarios que no han sido tan explorados. De hecho, existe una increíble cantidad de cómics que serían perfectos para inspirar una adaptación, todos centrados en este particular superhéroe cósmico.

Las películas de Guardianes de la Galaxia expandieron el cosmos del UCM hace una década, pero la inmensa mayoría tuvieron un principal impacto en la Tierra. Introducir a Nova daría a Marvel Studios la oportunidad de explorar más personajes espaciales similares a Star-Lord. También serviría para presentar a otro superhéroe que podría convertirse en uno de los más queridos de la franquicia. La opción más inteligente es que la compañía lo incorporara a la franquicia más pronto que tarde.