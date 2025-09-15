Marvel's Wolverine, el nuevo juego de Lobezno, ya puede haber confirmado su ventana de llegada a PS5

La expectación en torno a Marvel’s Wolverine continúa creciendo, y las últimas filtraciones apuntan a que el nuevo proyecto de Insomniac Games llegaría antes de lo esperado. Según ha informado el medio MP1st, la ventana de lanzamiento del título estaría fijada para 2026, lo que situaría al juego como uno de los grandes estrenos de la próxima hornada de exclusivos de PlayStation 5. Hasta ahora, Sony solo había confirmado que ni este título ni Intergalactic: The Heretic Prophet formarían parte del catálogo de 2025, lo que había generado incertidumbre sobre su llegada, con rumores que incluso lo desplazaban hasta 2027. La nueva información, sin embargo, descarta esa posibilidad y refuerza la idea de que el título llegará en un plazo mucho más cercano.

Aunque aún no existe una confirmación oficial por parte de Sony o Insomniac, todo apunta a que la compañía podría aprovechar alguno de los eventos de final de año para mostrar novedades sobre el proyecto. Las apuestas se centran en un posible State of Play previsto para finales de septiembre o en la gala de The Game Awards, dos escaparates de primer nivel donde un tráiler de Marvel’s Wolverine podría tener un gran impacto. Esta estrategia encajaría con los tiempos habituales de Sony, que suele presentar sus grandes producciones con meses de antelación para alimentar la expectación y reforzar su calendario de lanzamientos.

Marvel's Wolverine puede iniciar una nueva era para Lobezno en los videojuegos

El interés por el título es enorme, no solo por el carisma del personaje, sino también por el prestigio de Insomniac Games, estudio responsable de la exitosa saga Spider-Man. Con dos entregas aclamadas por crítica y público, la desarrolladora se ha consolidado como una de las piezas clave de PlayStation Studios. La expectativa es que Wolverine mantenga ese nivel de calidad, apostando por un tono más oscuro y adulto que diferencie al mutante de las aventuras del trepamuros, pero sin perder la seña de identidad jugable que caracteriza al estudio.

En definitiva, si la filtración se confirma, los jugadores de PS5 podrán disfrutar de Marvel’s Wolverine en 2026, un lanzamiento que promete convertirse en uno de los hitos de la generación y que podría comenzar a mostrar sus primeras imágenes oficiales muy pronto.