El mayor cambio de 'La Casa del Dragón' podría recuperar un problema principal de 'Juego de Tronos'

La tercera temporada de La Casa del Dragón está cada vez más cerca y, con ella, un cambio que puede marcar el rumbo de la producción. Todo dependerá de la dirección que el showrunner Ryan Condal decida tomar con respecto a Rhaenyra Targaryen. Y es que podría arriesgarse a despertar el fantasma de otro personaje muy popular que forma parte de la serie troncal. La realidad es que La Casa del Dragón ha sido renovada hasta 2028, lo que garantiza que La Danza de los Dragones se adaptará en su totalidad.

Los lectores de Fuego y sangre sabrán que esto es solo el comienzo de lo que está por llegar. Es evidente que se avecinan eventos de máxima importancia, incluyendo el hecho de que Rhaenyra tendrá que tomar decisiones aún más difíciles. Precisamente, estas decisiones podrían alinearla demasiado con el arco argumental de Daenerys Targaryen en Juego de Tronos si la serie no tiene especial cuidado.

La evolución de Rhaenyra Targaryen podría determinar el rumbo de la serie

Al final de la segunda temporada, Rhaenyra demuestra llevar la delantera. La corona parece ser suya. Sin embargo, como le sugiere a Alicent, las acciones que la han llevado a este preciso instante requieren un derramamiento de sangre para asegurar la vigencia no solo de su reinado, sino también la seguridad de su familia. Si Aegon II o cualquier otro contendiente sobrevive, su vida y la de sus hijos siempre estarán en peligro.

Es casi seguro que la tercera temporada mostrará cómo Rhaenyra consigue invadir Desembarco del Rey, mientras se sienta en el Trono de Hierro. Aun así, su reinado no estará nada afianzado. Lo que está claro es que es una gobernante mucho más "agradable" que su versión en Fuego y sangre, quien tiene más momentos de crueldad que su contraparte televisiva. El problema puede derivarse de que no se descarta que La Casa del Dragón impulse a Rhaenyra hacia un lado más salvaje.

La realidad es que no sería el peor plan para ella, considerando la rapidez con la que sus aliados comienzan a desaparecer. Pero esto puede suponer un problema. Los seguidores de Juego de Tronos recordarán el arco argumental más controvertido de Daenerys Targaryen, que la llevó a una transición más oscura. Fue especialmente criticado por lo mal ejecutado que estuvo. Existe una clara posibilidad de que Rhaenyra sufra un destino similar, por lo que es crucial tener en cuenta el pasado para evitar cometer los mismos errores.

En Juego de Tronos, el giro oscuro de Daenerys Targaryen no fue precisamente inesperado, pero la realidad es que no hubo suficiente preparación para desarrollar la idea de una forma que pudiese encajar en la trama. Su giro hacia algo más siniestro en La Casa del Dragón podría indicar que Rhaenyra empieza a considerar la única forma de salvar su reino, lo que traería consigo una tragedia aún mayor que la que aparece en Juego de Tronos.