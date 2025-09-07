Para mí, mejor que 'Juego de Tronos': así es esta serie llena de monstruos clásicos y guerras sangrientas

Las series de televisión ofrecen grandes temporadas de entretenimiento, muchas horas de diversión, acción y terror, entre otras muchas cosas. En esta ocasión te traigo una serie que probablemente haya pasado desapercibida para ti, pero que si disfrutaste de 'Juego de Tronos', 'American Horro Story' o 'Sobrenatural', no puedes perderte la recomendación que tenemos hoy, porque logrará cumplir con tus expectativas desde el primer momento.

'Penny Dreadful' es una serie de terror gótico ambientada en el Londres victoriano, donde diversas figuras icónicas de la literatura como el doctor Frankenstein, Dorian Gray y Drácula convergen en una atmósfera oscura y sobrenatural. Un grupo formado por la médium Vanessa Ives, el explorador Sir Malcolm Murray, el pistolero Ethan Chandler y el doctor Frankenstein se une para resolver un misterio aterrador: la desaparición de la hija de Sir Malcolm, desvelando secretos oscuros en su búsqueda.

La serie, creada por John Logan y producida junto a Sam Mendes, actualmente cuenta con tres temporadas, las cuales tuvieron lugar entre 2014 y 2016, con un tono íntimo, psicológico y cuidadosamente retorcido. Desde el primer momento se convirtió en una historia que logró cautivar a millones de personas, por lo que si te gusta el género, no puedes pasarla por alto.

