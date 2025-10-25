Para mí, el mejor reemplazo de 'Sinners': esta joya de Quentin Tarantino que no viste es un bombazo

Hace no mucho tiempo, George Clooney se ofendió cuando Quentin Tarantino llegó a insinuar que podía no ser la estrella que todo el mundo piensa. Lo más curioso es que ambos trabajaron juntos como miembros del reparto de la película de vampiros que dirigió Robert Rodriguez. Estrenada en 1996, Abierto hasta el amanecer es considerada la precursora del éxito de Sinners, que ha sido tan aclamada por la crítica.

Con un montón de diálogos ingeniosos y efectos especiales que funcionan francamente bien, Abierto hasta el amanecer relata la historia de dos hermanos que están desesperados por llegar a la frontera con México. Para ello, toman como rehenes a una familia como parte de un plan que, a priori, parece funcionar. Eso comienza a cambiar cuando entran en un club abierto toda la noche. Allí se enfrentan al verdadero mal en lo que resulta ser un club de vampiros.

Ryan Coogler recoge el testigo del terror de vampiros

Dirigida por Ryan Coogler, la inesperada Sinners, que se ha estrenado este mismo año, también presentó un épico enfrentamiento que involucraba a vampiros en una especie de taberna. Aunque no se esperaba mucho de ella, la cinta de terror consiguió excelentes críticas. Tanto es así que parece una candidata segura para varias categorías en los Premios Oscar.

En este sentido, aunque también fue bien recibida, Abierto hasta el amanecer no fue considerada nunca un éxito tan enorme. Sin embargo, el paso del tiempo ha provocado que resurgiera como un clásico de culto en estas últimas décadas. Aunque tenga una puntuación del 63% en Rotten Tomatoes, no debes engañarte: es una película muy entretenida.

Lo que puedes esperar de esta cinta es un híbrido que mezcla el drama criminal y el aspecto sobrenatural de los vampiros. Aunque el cóctel de ingredientes no podía ser más extraño, Abierto hasta el amanecer es una película B que resulta de lo más disfrutable. Aparte de George Clooney y Quentin Tarantino, el filme cuenta con la presencia de Harvey Keitel o Juliette Lewis. También fue un modesto éxito de taquilla, recaudando 60 millones de dólares en todo el mundo. Está disponible en SkyShowtime y Movistar Plus+.