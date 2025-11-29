La mejor serie de ciencia ficción del siglo XXI se atrevió a hacer lo que casi ninguna intenta

En televisión, no hay nada más peligroso que planificar el futuro. Esto es especialmente cierto cuando nos referimos al género de ciencia ficción. El siglo XXI ha producido varias series de ciencia ficción excepcionales, pero ninguna ha durado más de unas pocas temporadas. Por ejemplo, siendo obras maestras, Battlestar Galactica terminó en la cuarta temporada o Dark solo tuvo tres temporadas en Netflix.

Ni siquiera estar vinculada a una franquicia importante parece ayudar mucho, ya que Star Trek: Discovery concluyó prematuramente después de la quinta temporada. Doctor Who puede ser considerada la rara excepción a la regla, siendo capaz de durar más de 60 años gracias a ese truco de regeneración que funciona tan bien narrativamente. La situación apenas mejora más allá de la ciencia ficción.

La fragilidad de la ciencia ficción en televisión

Las series verdaderamente masivas pueden verse afectadas por su propio éxito debido a los miembros del equipo que buscan otras oportunidades, presupuestos inflados o actores que envejecen más rápido que sus personajes. Algunas longevas series como The Walking Dead y Supernatural demuestran que es posible alcanzar temporadas de dos dígitos, pero la mayoría de las grandes series se ven obligadas a terminar mucho antes.

Por lo tanto, planificar una serie de ciencia ficción con vistas a nueve temporadas sería ridículo: una apuesta casi imposible que nunca daría resultado. Y, sin embargo, la mejor serie de ciencia ficción del siglo XXI se atrevió a soñar que era posible. Para cuando The Expanse se estrenó en Syfy a finales de 2015, la saga de novelas de James S. A. Corey ya constaba de cinco volúmenes, pero las otras cuatro ya se habían anunciado.

Por lo tanto, la serie de televisión comenzó con pleno conocimiento de la duración de la historia en la que se inspiraba. A pesar de ser conscientes de que completar la narrativa implicaría adaptar un total de nueve novelas, The Expanse se atrevió a dedicar una temporada completa a cada libro desde el principio. Pero, como era normal, al principio, esto no era una ciencia exacta. No siempre se respetaba, pero la intención sí que estaba ahí.

Aun así, la adaptación televisiva de The Expanse sí seleccionó el material original que incluyó hasta cierto punto. Entre otras decisiones, se eliminaron algunas subtramas, algunos personajes secundarios no tuvieron tanta importancia o se combinaron algunas tramas de menor importancia. Pero en ningún momento The Expanse pareció considerar condensar la historia principal en lo que hubiese sido una duración más adecuada para la televisión.

Esto no quiere decir que The Expanse naciese con la expectativa de tener nueve temporadas completas. Pero sí adoptó conscientemente una estructura y un ritmo que provocaban que la serie solo podría completarse si se conseguían las nueve temporadas. Esto implicaba arriesgarse a un final inconcluso en lugar de desviarse drásticamente del material original. En cambio, la mayoría de las adaptaciones habrían tomado un rumbo diferente. La negativa de The Expanse a ceder es una de las principales razones por las que se convirtió en la mejor serie de ciencia ficción del siglo XXI.