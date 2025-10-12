La mejor serie de ciencia ficción del siglo XXI en streaming sería imposible de desarrollarse en el presente

Es evidente que la ciencia ficción en televisión se encuentra en un punto de inflexión. Las plataformas han provocado que el género haya virado hacia una narrativa extensa, influenciada principalmente por las principales franquicias del entretenimiento. En este sentido, algunos de estos servicios en streaming han prosperado por seguir un modelo híbrido.

Sin embargo, la mejor serie de ciencia ficción del siglo XXI no es producto de esa fórmula. La realidad es que no contaba con una maquinaria como es Star Wars o Star Trek, ni dependía del reconocimiento de una franquicia para justificar su existencia. En cambio, fue capaz de abrirse su propio camino en la abarrotada oferta televisiva, manteniéndose fiel a esas raíces que definen la ciencia ficción.

El panorama de la ciencia ficción en televisión

Esa serie es The Expanse. Durante seis temporadas, demostró que personajes bien escritos, políticas complejas y una ciencia ficción con cierto enfoque realista podían convencer al público sin caer en las nuevas estrategias del streaming. Por esa razón, en una época en la que la originalidad suele quedarse algo apartada, The Expanse demuestra por qué es la mejor serie de ciencia ficción.

No solo se convirtió en un éxito de culto, sino que se convirtió en un referente del género absoluto. Aun así, cuando The Expanse se estrenó en Syfy, recibió elogios inmediatos de la crítica por su alcance. La cadena no era precisamente conocida por apoyar series costosas y, pese a su innegable calidad, se enfrentó a la amenaza real de una cancelación prematura. Con Prime Video, The Expanse encontró la tregua que necesitaba.

Lo que está claro es que el modelo de streaming ha transformado la forma en que se crean las series. En el panorama actual, desarrollar una costosa serie de ciencia ficción sin el respaldo de una marca potente detrás como Marvel o Star Wars parece algo impensable. Por esa razón, es habitual ver cómo los estudios priorizan el impacto cultural inmediato sobre la construcción de un universo a largo plazo.

Esto hace que The Expanse sea única. Asimismo, si bien puede ser la serie de ciencia ficción independiente más exitosa de los últimos años, no representa el fin del género. La ciencia ficción original aún existe en televisión, pero simplemente es más difícil de encontrar. Un ejemplo perfecto es Apple TV+ con Fundación. Esto demuestra que los estudios aún pueden invertir en un tipo de producción diferente. Aunque la industria de la televisión cambie, la ciencia ficción siempre ha demostrado saber adaptarse.