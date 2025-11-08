Para mí es la mejor serie de realidades alternativas: te atrapará desde el primer minuto

En la última década hay muchos temas que se han puesto de moda dentro de la ciencia ficción. La IA o las exploraciones especiales son un buen ejemplo de ello. Sin embargo, donde el género ha encontrado un verdadero filón es explorando el terreno de las realidades paralelas y las decisiones que podrían cambiarlo todo.

Desde series que se convirtieron en fenómenos globales hasta películas que hicieron historia, el público ha demostrado su fascinación por esa pregunta tan humana: ¿qué habría pasado si…?

Entre todas las historias que han jugado con esta idea, hay una que lo hace con una madurez y una tensión emocional poco comunes, convirtiéndose en una de las propuestas más inteligentes y adictivas del género reciente.

Su fuerza no está solo en el concepto, sino en cómo lo desarrolla, con un ritmo impecable, personajes llenos de matices y una atmósfera de misterio constante. Desde el primer episodio, la sensación de que algo más grande está ocurriendo mantiene al espectador en vilo, mientras la serie despliega poco a poco su gran revelación.

Materia oscura, la serie definitiva sobre realidades alternativas

Basada en la novela de Blake Crouch, Materia oscura sigue a Jason Dessen, un profesor y científico que vive una vida aparentemente tranquila junto a su familia. Todo cambia cuando es secuestrado y despierta en una versión diferente de su propia realidad, donde nada es exactamente igual.

A partir de ese momento, comienza un viaje entre dimensiones en busca de su verdadero hogar, enfrentándose a una versión de sí mismo que tomó decisiones distintas.

La serie combina elementos de otras producciones como Fringe, Dark y Black Mirror, pero con una sensibilidad más adulta y una mirada profundamente emocional sobre la identidad y el destino. Su mezcla de suspense, ciencia ficción y drama humano la convierte en una experiencia absorbente y visualmente impresionante.

Disponible en Apple TV+ con la suscripción, Materia oscura es una historia sobre los caminos que no tomamos, las vidas que dejamos atrás y las consecuencias de nuestros propios actos. Una de esas series que no solo entretiene, sino que te deja pensando largo rato después del último episodio.