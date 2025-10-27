Desde Microsoft no creen que la competencia de Xbox sean otras consolas: apuntan a TikTok

En una reciente entrevista, Matt Booty, presidente de contenido y estudios de Xbox, ofreció una visión muy clara sobre el cambio de rumbo que está viviendo la división de videojuegos de Microsoft. Según explicó, la competencia más importante para Xbox ya no proviene de otras consolas, sino de las plataformas y medios que capturan la atención del público en su tiempo libre. Booty aseguró que la compañía compite cada vez más con opciones de entretenimiento como TikTok, el cine o las redes sociales, reflejando un cambio profundo en la manera en que los jugadores reparten su tiempo y su interés.

Esta reflexión llega en un momento clave, coincidiendo con el giro estratégico de Xbox hacia un modelo multiplataforma. La compañía está abriendo su catálogo a otros sistemas y permitiendo que sagas icónicas como Halo lleguen más allá del ecosistema tradicional de Microsoft. Según Booty, el objetivo es “llegar a las personas donde están”, reconociendo que los jugadores actuales ya no están atados a un solo dispositivo y que la experiencia de juego debe ser accesible desde cualquier lugar.

Xbox quiere llegar al mayor número de mercados posibles

Este enfoque responde también a un contexto de transición para Xbox. Las ventas de sus consolas se han mantenido por debajo de las expectativas y la compañía ha atravesado reestructuraciones internas que han implicado cancelaciones de proyectos, cierres de estudios y despidos. Frente a este panorama, Microsoft busca reforzar su presencia en el mercado digital y en los servicios de suscripción, con Game Pass como uno de los pilares de su estrategia.

La visión de Booty pone de relieve que el desafío principal ya no consiste en vender más consolas que la competencia, sino en captar la atención de un público disperso entre múltiples opciones de ocio. En un mundo donde los contenidos se consumen de manera inmediata y diversa, Xbox quiere posicionarse no solo como una plataforma de juegos, sino como un espacio de entretenimiento flexible y conectado. Este cambio de mentalidad redefine lo que significa competir en la industria del videojuego, marcando un futuro en el que el tiempo y la atención del jugador valen más que cualquier exclusiva.