Es el momento de cambiar a mejor una icónica franquicia de ciencia ficción que nunca despegó

Durante más de cuarenta años, Blade Runner desaprovechó la oportunidad de crear una franquicia extendida que pudiese rivalizar con Star Wars o Star Trek. Es decir, lo que viene a convertirse en una consolidada saga de ciencia ficción. Si bien es cierto que Blade Runner ha incrementado su notoriedad recientemente por el estreno de Blade Runner 2049, su alcance a un público masivo sigue siendo muy limitado.

Por otro lado, la colección de Blade Runner: Black Lotus – Las Vegas es la secuela que continúa los eventos del cómic anterior con el mismo nombre. Y por más emocionante que la historia pueda ser, es evidente que expone la forma en que Blade Runner aún lucha por escapar de la sombra de la icónica película que fue dirigida por Ridley Scott.

El legado de la película original de Ridley Scott

Aun así, si hay que ser justos, los cómics modernos de Blade Runner no pueden ser clasificados de mala manera. Por méritos propios, estas series han ofrecido aventuras que resultan de lo más divertidas, mientras añaden cierto contexto a un universo que ha tenido poco recorrido. Además, este cómic toma ciertas medidas para expandir la franquicia de una forma ingeniosa.

Sin embargo, los cómics no terminan de explotar el potencial que el universo de Blade Runner puede ofrecer. A medida que la franquicia se ha desarrollado en los años posteriores, la mayor parte de la acción se ha mantenido en la Tierra. Es cierto que Blade Runner 2049 mencionó colonias extraterrestres, pero esta sigue siendo la mayor laguna de este universo.

La realidad es que el potencial narrativo de expandir el universo de Blade Runner más allá de la Tierra es demasiado grande como para dejarlo pasar indefinidamente. De hecho, es sorprendente que la franquicia esté tardando tanto en poner en práctica una iniciativa así, pero es solo cuestión de tiempo antes de que un creativo se dé cuenta de que lo que hay fuera de este mundo no puede ignorarse.

Considerando el origen de la compleja obra de Phillip K. Dick, cabría esperar que la franquicia de Blade Runner fuera más ambiciosa de lo que ha demostrado ser por el momento. Sin embargo, solo se necesitaría una historia que rompiera con los esquemas para reinventar la franquicia de Blade Runner y marcar el comienzo de una época dorada.