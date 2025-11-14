MrBeast inaugura su parque de atracciones en Arabia Saudí

MrBeast, el youtuber más seguido del mundo y una de las figuras más influyentes de internet, ha dado un nuevo paso en su imperio creativo con la apertura oficial de Beast Land, su propio parque de atracciones. El creador estadounidense, conocido por sus producciones millonarias, desafíos extremos y proyectos caritativos, anunció el 6 de noviembre que el recinto abriría sus puertas en Riad, Arabia Saudí, algo que finalmente ocurrió el pasado 13 de noviembre.

La apuesta no es casual. MrBeast lleva años expandiendo sus proyectos más allá de YouTube, y esta vez ha querido llevar a su comunidad una experiencia física que combina juegos, retos y atracciones inspiradas directamente en sus vídeos. Y para ello, eligió un país que se ha convertido en un nuevo polo mundial para grandes eventos y proyectos de entretenimiento.

Beast Land: atracciones únicas y la mayor “pared de premios” del mundo

Beast Land no es un parque de atracciones al uso. Tal como explicó el propio MrBeast, su objetivo era crear un lugar lleno de actividades que él mismo querría disfrutar. Por eso, cada área del parque está basada en dinámicas características de su contenido.

Entre las más llamativas están Tower Siege, donde los visitantes cargan bolas en catapultas reales para lanzarlas a enormes tubos de 18 metros, o Drop Zone, un juego en el que seis personas se colocan sobre trampillas y solo cae quien pulse el botón demasiado tarde. Además de estos minijuegos competitivos, el parque también cuenta con montañas rusas y atracciones tradicionales, junto con la que MrBeast afirma que es la “pared de premios más grande del mundo”, en la que los visitantes pueden obtener recompensas de alto valor.

En cuanto a los precios, la entrada general cuesta menos de 7 dólares, aunque no incluye atracciones ni actividades, solo da acceso al recinto. Para eso están las modalidades Beast Mode (25 dólares) y Beast Mode+ (66 dólares), que ofrecen distintos accesos a retos, experiencias y atracciones.

Beast Land permanecerá abierto hasta el 27 de diciembre, convirtiéndose ya en uno de los proyectos más comentados de la carrera del youtuber.