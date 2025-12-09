Neal Mohan, CEO de YouTube, sigue defendiendo a la IA en contra de los usuarios: "Permitirá una nueva clase de creadores"

Desde que YouTube implementó en la plataforma un sistema de moderación automatizada por IA, los creadores de contenido no han parado de manifestar su malestar con este método. Unas protestas que parece que siguen cayendo en saco roto.

Neal Mohan, CEO de YouTube y recientemente nombrado CEO del Año por la revista Time, ha vuelto a posicionarse en favor de esta tecnología dejando al margen las numerosas denuncias de youtubers que apuntan a cierres masivos de canales y sanciones que, según ellos, provienen de un sistema automático que funciona mal.

El directivo ha asegurado en sus últimas declaraciones que la IA no solo mejorará la seguridad de la plataforma, sino que también permitirá que surja “una nueva clase de creadores”, personas que antes no podían producir contenido por falta de conocimientos técnicos o de equipamiento.

Neal Mohan insiste en que la IA permitirá descubrir nuevos creadores

La apuesta de YouTube pasa por reforzar la moderación impulsada por IA, pese a que este mismo sistema está en el centro de la polémica. Mohan defiende que estas herramientas harán que la detección de contenidos problemáticos sea “más precisa” y capaz de operar a gran escala, y afirma que sus modelos “mejoran literalmente cada semana”.

Sin embargo, sus declaraciones chocan con la experiencia reciente de muchos creadores. Como decíamos, durante noviembre y diciembre youtubers de todo tipo han reportado cierres repentinos de canales, desmonetizaciones y strikes supuestamente provocados por sistemas automáticos.

Mientras YouTube asegura públicamente que “no existen fallos conocidos” en sus herramientas, unas palabras que muchos creadores consideran explicaciones insuficientes para las sanciones a “contenido de bajo esfuerzo” que se están imponiendo. Incluso un youtuber de automoción ganó un juicio obligando a YouTube a restituir su canal, algo que aún no ha ocurrido.

Pese a todo, Mohan mantiene que la inteligencia artificial reforzará la seguridad y el funcionamiento del sitio. De hecho, el CEO de YouTube sigue convencido de que esta nueva etapa devolverá a la plataforma su espíritu inicial, cuando cualquiera podía subir vídeos desde su casa y encontrar su audiencia.