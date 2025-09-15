Netflix vuelve a batir récords con su serie más exitosa de 2025

Es innegable que Netflix es una de las mayores plataformas de series y películas bajo demanda, pero la empresa estadounidense se encarga de recordarlo cada cierto tiempo. Ahora ha vuelto a consolidar su dominio en el mundo del streaming con una de sus producciones más recientes, que no solo se ha convertido en la más popular del año, sino que también ha roto varios récords de audiencia en la plataforma, situándose entre las series más vistas de la historia del servicio.

Creada por el veterano actor Stephen Graham y el guionista Jack Thorne, la ficción ha recibido elogios unánimes tanto de la crítica como del público. Su temática cruda, el estilo narrativo intenso y un guion sólido han permitido que el reparto brille en cada episodio, destacando la interpretación del joven Owen Cooper, que debutó profesionalmente en la serie.

Owen Cooper hace historia en los premios Emmy

El éxito de la miniserie titulada Adolescence no se ha limitado a la pantalla. En la última edición de los Premios Emmy, Owen Cooper, de tan solo 15 años, se convirtió en el actor masculino más joven en recibir un galardón en la historia de la ceremonia. El intérprete se alzó con el premio a Mejor actor de reparto en miniserie o película, marcando un antes y un después en su carrera.

Con este triunfo, Cooper supera un récord que permanecía vigente desde 1973, cuando Scott Jacoby obtuvo el mismo reconocimiento a los 16 años. Aunque la más joven en la historia de los Emmy sigue siendo Roxana Zal, ganadora a los 14 en 1984, el logro del británico ha sido descrito como una de las mayores sorpresas de la temporada televisiva.

El impacto de Adolescence no deja de crecer. Con cuatro episodios que han conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, la serie se perfila como una de las producciones más destacadas de Netflix en los últimos años y promete seguir marcando hitos en la industria del entretenimiento.