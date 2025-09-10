El Nintendo Direct de septiembre da una pista muy importante para su celebración

Nintendo Switch 2 ha contado con un inicio arrollador en el sector del videojuego, pero los usuarios necesitan más juegos para seguir aumentando el catálogo de la consola de nueva generación. En este sentido, la compañía japonesa ya podría estar preparando el evento que todo el mundo espera y lo haría de manera inmediata, tal y como se ha podido saber a través de nuevas pistas.

Aunque aún no ha habido un anuncio oficial, hay indicios cada vez más fuertes de que Nintendo celebrará un nuevo Nintendo Direct a mediados de septiembre de 2025, posiblemente, justo antes del Tokyo Game Show (TGS), por lo tanto se intuye que la celebración de este evento sería inminente. De hecho, el reputado filtrador NatetheHate asegura que lo más probable es que sea entre los dos días citados.

Además, el creador de contenido SwitchForce respaldó esta fecha, y sugirió que también habrá mención de juegos relacionados con el número siete —posiblemente aludiendo a títulos como Final Fantasy 7: Rebirth, Ace Attorney 7 o algún lanzamiento número siete — aunque todo esto es por ahora solo especulación. Asimismo, Nintendo podría aprovechar el evento para conmemorar el 40.º aniversario de Super Mario Bros., que precisamente se celebra el 13 de septiembre, lo que suma sentido estratégico al posible Direct.

El nuevo Nintendo Direct apunta a contar con grandes anuncios para Switch 2

Un aspecto particularmente interesante es el rol que podría tener SEGA en este Direct. Tal como indica ComicBook, SEGA ya ha adelantado que presentará cuatro juegos (con Atlus) durante el TGS, lo que genera la posibilidad de que al menos uno de esos títulos aparezca también en el Nintendo Direct, dada la frecuente colaboración entre SEGA y Nintendo.

Además, también se espera que algunos títulos fechados para 2025 como Metroid Prime 4 y el nuevo Hyrule Warriors también tengan presencia para definir su fecha de lanzamiento, amén de otras sorpresas que la firma japonesa tenga reservadas para los poseedores de una Nintendo Switch 2.