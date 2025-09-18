Nintendo estaría a punto de incluir la función más reclamada por los jugadores: un sistema de logros en Switch

Existe la posibilidad de que las consolas Nintendo Switch incorporen por fin un sistema de logros y recompensas, característica que ya se encuentra en plataformas como Xbox, PlayStation y Steam. Según filtraciones recientes, este nuevo sistema permitiría que los jugadores obtengan premios dentro de los juegos al completar determinadas acciones, al estilo de los trofeos o logros ya populares, así como recompensas adicionales vinculadas a su uso general o al cumplimiento de ciertos desafíos.

Estas recompensas no se limitarían a los juegos en sí: también se habla de puntos acumulables que podrían canjearse por beneficios, y de recompensas directas simplemente por jugar determinados títulos o cumplir objetivos específicos. No obstante, para disfrutar de estas funciones será necesario contar con una suscripción activa a Nintendo Switch Online; quienes no la tengan no podrían acceder a este sistema nuevo, de acuerdo a las últimas filtraciones.

Nintendo estaría estudiando la posibilidad de incluir logros en su sistema

Aunque los detalles siguen siendo rumores, se sabe que la filtración proviene de un usuario llamado Nash Weedle, y la información apareció originalmente en un sitio especializado, donde se recoge que Nintendo podría implementar esta funcionalidad pronto. A pesar del entusiasmo que despierta la noticia entre los jugadores, la empresa aún no ha confirmado nada de forma oficial, por lo que todos estos datos deben tomarse con cautela.

Un factor que podría estar impulsando esta decisión es el éxito que ha tenido recientemente Nintendo Switch 2. Su lanzamiento ha sido uno de los más destacados de Nintendo, lo que podría motivar a la compañía a mejorar de manera significativa la experiencia para todos los usuarios, no solo los de la consola más reciente. De hecho, se especula que tanto Switch 2 como la generación anterior podrían beneficiarse de esas mejoras.

Así pues, lo que empezó como un rumor tiene visos de hacerse real: un sistema de logros y recompensas podría convertirse en parte del ecosistema Nintendo Switch, requiriendo suscripción para su uso, y aportando beneficios tanto dentro de los juegos como a nivel de plataforma. Nintendo aún no lo confirma, pero los jugadores lo esperan con interés.