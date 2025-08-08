Nintendo presenta su nueva app móvil: Hello, Mario! te invita a jugar con la cara del fontanero

La apuesta de Nintendo por las aplicaciones móviles en relación a sus grandes franquicias está siendo férrea. En este sentido, la firma japonesa incluso ha lanzado su propio carrusel de noticias, Nintendo Today!, para mantener informados a todos sus usuarios de las novedades que tendrán lugar en el ecosistema. No obstante, la cosa no se detiene ahí, porque Mario también se ha internado en este terreno con una aplicación que recuerda a una de las funciones más divertidas de Super Mario 64.

Así pues, Nintendo ha anunciado el lanzamiento de Hello, Mario!, una nueva aplicación gratuita para Nintendo Switch, iOS y Android dentro de su nueva línea de productos orientada a niños llamada My Mario. Esta iniciativa tiene su puesta de largo en Japón el 26 de agosto de 2025, con previsión de expansión internacional en 2026. La aplicación permite a los usuarios —especialmente padres e hijos— interactuar de forma intuitiva con el rostro tridimensional de Mario, estirándolo, girándolo y observando sus reacciones animadas. Esta interacción recuerda de forma nostálgica a la icónica pantalla de título de Super Mario 64. Para su uso en dispositivos móviles es necesario contar con iOS 15 o Android 6.0 (o versiones posteriores).

Nintendo se prepara para celebrar el 40 aniversario de Mario

La colección My Mario incluye varios artículos físicos diseñados para compartir entre padres e hijos: un set de bloques de madera con figuras de personajes como Mario, Luigi y objetos clásicos de la saga, que también funcionan como amiibo; un libro de cartón interactivo donde se puede girar o abrir la cara de Mario página a página; y una serie de cortos en stop-motion, de aproximadamente un minuto cada uno, protagonizados por Mario y sus expresiones, que estarán disponibles en la web oficial y otros canales.

Nintendo refuerza así su apuesta por experiencias compartidas entre generaciones, fusionando tecnología, juego y nostalgia de forma accesible y atractiva, además de servir como aperitivo para todas las sorpresas que tenga preparada la compañía japonesa para la celebración del 40 aniversario de Mario que debería producirse durante el próximo mes de septiembre.