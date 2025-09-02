Nintendo Switch elimina uno de sus juegos exclusivos de la tienda

Nintendo Switch ha sido, desde su lanzamiento, una de las consolas más exitosas de los últimos años, cediendo ahora el trono a Switch 2. Su catálogo ha crecido con entregas exclusivas, reediciones de grandes clásicos y títulos que han sorprendido a los jugadores. Sin embargo, lo que nunca se había visto en su tienda online es lo que ocurrirá este mismo año.

Nintendo ha anunciado que uno de sus juegos exclusivos dejará de estar disponible en Nintendo eShop. No se trata de un título menor ni de un proyecto independiente, sino de un videojuego lanzado con la marca de la propia compañía y que ha tenido su público desde 2020.

Fitness Boxing 2 será retirado el 28 de noviembre

El juego en cuestión es Fitness Boxing 2, que dejará de estar disponible en la Nintendo eShop a partir del próximo 28 de noviembre, fecha en la que será retirado de manera permanente. Aunque Nintendo no ha ofrecido una explicación oficial sobre esta decisión, la teoría más extendida apunta a un problema relacionado con licencias musicales.

El título incluye versiones instrumentales de canciones originales, y todo indica que los acuerdos de uso habrían caducado. Salvo renovación, este tipo de licencias obliga a retirar el contenido de las plataformas, lo que encajaría con lo que está sucediendo en este caso.

La medida no solo afecta a los jugadores de Nintendo Switch, sino también a quienes cuentan con la nueva Nintendo Switch 2, ya que, aunque el juego no dispone de versión nativa, es compatible gracias a la retrocompatibilidad. En consecuencia, el título también desaparecerá de la tienda digital de la consola sucesora en la misma fecha.

En definitiva, a partir del día límite únicamente quedará la opción de buscarlo en físico, siempre que aún haya stock disponible en tiendas.