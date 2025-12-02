Una nueva actualización revela el estado de la película de acción real de 'One Punch-Man'

Tras media década en desarrollo, la película de One-Punch Man finalmente ha recibido una nueva actualización. Lo cierto es que el manga se ha consolidado como una de las franquicias más populares que se apoya en una singular premisa: el protagonista titular, Saitama, puede derrotar a cualquier oponente de un solo puñetazo mientras busca a un enemigo digno de enfrentarse a él.

Con una adaptación de anime que ya cuenta con tres temporadas, la más reciente ha resultado más divisiva entre el público. Además, a principios de 2020, Sony anunció una película de acción real de One Punch-Man con Scott Rosenberg y Jeff Pinker ocupando los roles de guionistas. El veterano de Fast & Furious, Justin Lin, firmó para dirigir la película en verano de 2022, aunque los planes para un inicio rápido de la producción no llegaron a buen puerto.

Justin Lin mantiene su vinculación al proyecto de 'One Punch-Man'

Ahora, según sugieren los rumores, Sony habría escogido a Justin Lin para dirigir la adaptación de Helldivers 2. No estaría descartado de One Punch-Man, ya que seguiría vinculado al proyecto en calidad de director. Esto confirmaría que la producción sigue estando muy presente en el estudio, incluso tras un año de silencio.

La última actualización del proyecto ha llegado después de que se revelara que el cocreador de Rick y Morty, Dan Harmon, y Heather Anne Campbell estaban reescribiendo su guion. El rumor más reciente sobre la situación de Justin Lin no aclara del todo si estas reescrituras están completas o si se sigue trabajando en ellas. Sin embargo, sí que se intuye que la agenda del director está cada vez más cerca de estar lista para empezar a trabajar en One Punch-Man.

Si bien su cercanía a proyectos como Helldivers 2 y a BRZRKR deja en duda cuál será el que desarrolle a continuación, su permanencia en el negocio con Sony para el primero podría permitirle a él y al estudio finalmente superar cualquier obstáculo que enfrente la adaptación al anime. Conviene destacar que los retrasos son normalmente una señal preocupante del progreso de un proyecto, pero que One Punch-Man se tome su tiempo podría terminar beneficiando a la película.

Con la tercera temporada del anime generando importantes críticas por parte de los seguidores, la película deberá ser cuidadosa a la hora de adoptar un enfoque adecuado que adapte el apreciado manga de One Punch-Man si pretende construir una franquicia que cuente la historia que tiene cerca de 155 capítulos en total.