La nueva película de acción real de 'Street Fighter' anuncia su fecha de estreno oficial

La película de acción real de Street Fighter ha confirmado su fecha de estreno. Dirigida por Kitao Sakurai y con un guion de Dalan Musson, esta adaptación de la icónica franquicia se centrará en los luchadores callejeros Ryu y Ken Masters, mientras son reclutados por Chun-Li para el Torneo Mundial de Guerreros. La trama comenzará a complicarse cuando se descubre que involucra a una conspiración mortal que los enfrenta entre sí.

Lo que se había confirmado es que Street Fighter cuenta con un elenco estelar que incluye a Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang, Roman Reigns, David Dastmalchian o 50 Cent, entre muchos otros. Pues bien, Paramount ha confirmado que esta película llegará a los cines el 16 de octubre de 2026.

La nueva adaptación de 'Street Fighter' fija su estreno

Por otro lado, esta es la primera producción cinematográfica que se estrena por el nuevo acuerdo de distribución mundial de Legendary con Paramount Pictures. Junto a esta información, se ha asegurado que la película de Street Fighter se encuentra actualmente en producción.

Esta no es la primera vez que se habla de un proyecto así. En 2023, Sony y Legendary comenzaron a dar los primeros pasos para el desarrollo de una nueva película de Street Fighter con Danny y Michael Philippou, el tándem que está redefiniendo el género de terror en A24. Sin embargo, el dúo finalmente abandonó el proyecto para centrarse en el que ha sido su filme más reciente de terror, Devuélvemela.

Ahora, parece evidente que la película de Street Fighter al fin ha confirmado su llegada a las salas. Después de una importante revisión creativa en diversos niveles, la cinta se encuentra inmersa en su fase de producción. Esto sugiere que debería haber tiempo de sobra para finalizar el rodaje y su posterior posproducción, antes de que su estreno se materialice en octubre del año que viene.

Tras la contratación de Kitao Sakurai como el director principal del proyecto y el nuevo acuerdo de distribución global al que han llegado Legendary y Paramount, Street Fighter al fin parece que tendrá una nueva película que llegue a buen puerto. Al menos en lo que respecta a su fecha de estreno, Street Fighter está preparada para ser un completo éxito.