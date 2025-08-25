La nueva serie de Harry Potter de HBO puede cambiar la franquicia para siempre al confirmar una teoría

El universo de Harry Potter ha marcado a varias generaciones con sus libros y películas, siendo una de las franquicias más exitosas y con más impacto en la cultura de la historia. Sin embargo, no puede hablarse solo el pasado de este éxito desde que se anunció que HBO trabaja en una nueva adaptación en formato serie. Esta nueva producción promete ser más fiel a las novelas y, al mismo tiempo, dar un aire fresco a una saga que continúa siendo un fenómeno.

Este reinicio tiene ante sí el enorme reto de evitar la sensación de que se trata de una repetición innecesaria. Una de las vías para lograrlo podría estar en una de las teorías más comentada por los seguidores de este universo, que llevan años debatiendo sobre posibles agujeros en el guion y alternativas que nunca llegaron a plasmarse en las películas. Esta podría ser confirmada y cambiar para siempre el destino de un personaje clave.

La teoría sobre Snape que lo cambiaría todo

Alan Rickman es conocido por su papel como Severus Snape en Harry Potter Difoosion

Entre todas las hipótesis creadas por la comunidad, hay una que plantea que Severus Snape nunca llegó a morir en Las Reliquias de la Muerte. El profesor de Pociones era un maestro en el arte de los antídotos y conocía bien el poder del bezoar, capaz de frenar venenos letales. Según esta teoría, Snape habría logrado salvarse tras el ataque de Nagini y, en secreto, habría continuado su vida como protector de Harry en las sombras.

El hecho de que en los capítulos finales del último libro no se mencione su cuerpo, a diferencia de otros caídos en la batalla, alimenta aún más esta posibilidad. Y ahora, la serie de HBO tiene la oportunidad de desvelar el misterio, mostrando qué ocurrió realmente con él tras la derrota de Voldemort.

De confirmarse, el desenlace de la saga se transformaría por completo porque Harry tendría la oportunidad de reencontrarse con su antiguo profesor para cerrar viejas heridas y reconocer su papel en la victoria. Sin embargo, no todos los amantes de la franquicia recibirían esta noticia con el mismo ánimo. Para muchos, su sacrificio final es una de las escenas más emblemáticas de las películas y cambiar su destino le quitaría valor.