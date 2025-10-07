La nueva serie de 'Star Wars' finalmente deja atrás un elemento clave de George Lucas

Siendo el cineasta principal responsable de la construcción de Star Wars, George Lucas hizo del equilibrio de la Fuerza un tema central en la franquicia. Si bien es cierto que es un elemento que solo está implícito en la trilogía original, sí que acabó convirtiéndose en una parte esencial de las precuelas. De hecho, Anakin Skywalker, antes de caer al Lado Oscuro como Darth Vader, era quien estaba destinado a equilibrar la Fuerza.

Las películas en sí nunca explicaron realmente cómo tendría que ser ese equilibrio. De hecho, el Consejo Jedi asumió que se refería a la destrucción de los Sith, pero Yoda sugirió que la profecía podría haber sido malinterpretada. Muchos espectadores han llegado a creer en la posibilidad de un balance perfecto de la Fuerza en el que coexisten la luz y la oscuridad al mismo tiempo.

Star Wars: Visions es una antología fuera del canon

Sin embargo, George Lucas tenía una visión diferente de lo que esto podía significar. El director creía que la luz trabajaba por el bien común, mientras que el lado oscuro se comportaba como un parásito que era autodestructivo. Sin embargo, como se confirmó en las reuniones de guionistas de Star Wars: The Clone Wars, el equilibrio implica el hecho de rechazar el lado oscuro. Esto es lo que provoca que el reciente tráiler de Star Wars: Visions resulte tan sorprendente.

Lo que está claro es que Star Wars: Visions es una serie de televisión única. Concebida como una producción antológica en la que las historias no se consideran canónicas, diferentes estudios de animación tienen la oportunidad de jugar con el mundo ideado por George Lucas. La tercera temporada se estrenará el 29 de octubre, y el tráiler reciente muestra escenas que han causado una expectación total.

Una línea de diálogo en particular esulta especialmente impactante. "No hay equilibrio sin la luz y la oscuridad", confirma el Maestro Jedi. Esta idea presenta el Lado Oscuro no como una perversión o corrupción de la Fuerza, sino como una parte necesaria que da sentido a la vida.

Es posible que Star Wars: Visions no sea canon, pero esta frase refleja un cambio en la Fuerza que se venía desarrollando desde hacía tiempo. Quizás influenciada por The Clone Wars, la trilogía de secuelas de Star Wars también insinuó esta idea. Esto significa que Star Wars: Visions está dando importancia a un cambio en la historia que lleva tiempo ocurriendo. Por ese motivo, es posible que la franquicia realmente esté dejando atrás una idea central de George Lucas.