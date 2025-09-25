El nuevo Battlefield 6 ofrece un impresionante avance de su modo campaña

La saga Battlefield se prepara para dar un nuevo golpe sobre la mesa con su próxima entrega. Aunque la franquicia es reconocida principalmente por sus modos multijugador masivos y espectaculares, Electronic Arts también ha querido reforzar el papel de la campaña individual, mostrando un avance que ha generado grandes expectativas entre los fans.

Con la llegada de un nuevo tráiler, los jugadores han podido comprobar cómo esta vez la narrativa tendrá un peso mucho mayor que en entregas anteriores, recuperando el formato de una historia centralizada en lugar de pequeñas historias episódicas. Además, la campaña estará estrechamente ligada a la experiencia online, conectando directamente con los escenarios y batallas que protagonizarán el modo multijugador.

Una nueva historia con el escuadrón Dagger 13

El tráiler de Battlefield 6 introduce a Dagger 13, un escuadrón de élite de Marine Raiders que deberá detener a Pax Armata, una corporación militar privada que aprovecha la fractura de la OTAN para expandir su poder. La acción llevará a los jugadores a recorrer cuatro continentes, incluyendo lugares icónicos como las Pirámides de Egipto.

El equipo estará formado por personajes con perfiles únicos: Haz Carter, líder y experto en asalto; Dylan Murphy, ingeniero de mentalidad estratégica; Simone “Gecko” Espina, especialista en reconocimiento; y Cliff Lopez, encargado del rol de apoyo. A ellos se sumará Lucas Hemlock, un misterioso agente de la CIA dispuesto a todo por su país. Los jugadores podrán alternar entre ellos, sacando partido de sus distintas habilidades para afrontar cada misión con diferentes enfoques.

La campaña individual estará disponible desde el lanzamiento oficial, previsto para el 10 de octubre de 2025, aunque requerirá conexión a internet incluso en solitario, un detalle que ha generado debate en la comunidad.