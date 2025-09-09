El nuevo Nintendo Direct puede haber filtrado algunos de sus grandes anuncios

A pesar de que Nintendo está moviendo ficha con asiduidad en relación al catálogo de lanzamientos de Nintendo Switch 2, numerosos rumores apuntan a que la firma japonesa ya estaría preparando un gran evento para descubrir algunas de las novedades principales que se acercan al calendario de la máquina para lo que resta de año y principios de 2026. En este sentido, nuevas informaciones pueden haber revelado algunos de los títulos que se dejarían ver en el evento.

Una reciente filtración apunta a que el próximo Nintendo Direct de septiembre podría traer consigo un anuncio muy esperado: la llegada de Resident Evil 7 a Nintendo Switch 2. La pista proviene de rumores que señalaban que uno de los juegos destacados del evento estaría ligado al número “7”, lo que ha llevado a interpretar que se trata de esta popular entrega de la saga de terror de Capcom.

Lo más relevante es que se habla de una versión nativa para la nueva consola híbrida, lo que supondría un salto respecto a las adaptaciones en la nube que se publicaron en la Nintendo Switch original. Este movimiento encajaría con los comentarios previos sobre la facilidad con la que los títulos desarrollados con el motor RE Engine podrían ser trasladados al nuevo hardware, mucho más potente que el actual.

Otros grandes videojuegos prepararían su aterrizaje en Nintendo Switch 2

De confirmarse, Resident Evil 7 se uniría a la lista de juegos de gran calibre que reforzarían el catálogo inicial de Switch 2. El título, recordado por revitalizar la franquicia con una atmósfera más intensa y un enfoque en la primera persona, encontraría así una nueva audiencia entre los usuarios de la próxima generación de Nintendo. Además, su llegada demostraría el compromiso de Capcom por mantener una fuerte presencia en la consola desde su lanzamiento.

Además, también se comenta que habrá otros dos juegos asociados al número 7, por lo que podría tratarse de Final Fantasy VII Remake o Call of Duty: Black Ops 7, entre otros. Junto a este anuncio, también se especula con que el Nintendo Direct pueda incluir otras sorpresas de gran peso, entre ellas una nueva entrega de Pokémon adaptada al nuevo sistema. Estas revelaciones, de confirmarse, marcarían un inicio de ciclo especialmente ambicioso para Switch 2, con juegos capaces de atraer tanto a jugadores veteranos como a nuevos usuarios.