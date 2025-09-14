Un nuevo reinado en streaming: la nueva serie de ciencia ficción de Apple TV+ "será tan grande como Juego de Tronos"

Poco a poco, Apple TV+ se ha ido convirtiendo en el hogar de streaming para algunas de las mejores series de ciencia ficción. Lo cierto es que esta plataforma ha seguido lanzando enormes éxitos como Severance, Silo o Foundation entre sus producciones más populares. Sin embargo, también cuenta con numerosas joyas ocultas que han pasado desapercibidas.

De hecho, existen varios tipos de propuestas que se adaptan a los paladares del público. Por otro lado, al invertir en producciones creativas únicas de alto nivel, Apple TV+ sigue consolidando esta tendencia con propuestas originales que aún está en camino. Del creador de Breaking Bad, existe una serie de ciencia ficción que se estrenará muy pronto y tiene la oportunidad de superar al resto.

Vince Gilligan vuelve a lo grande con 'Pluribus'

Después de Better Call Saul, Vince Gilligan continúa su camino en la ficción televisiva con Pluribus, una nueva serie rodeada de misterio. Apple TV+ solo ha publicado una sinopsis ambigua en la que se adelanta que el hombre más miserable del planeta debe salvar al mundo de la felicidad. Además, los avances de Pluribus también han sido crípticos.

A pesar de todo este misterio, al menos existe una persona en el mundo que tiene una idea de la magnitud que alcanzará la serie. Bob Odenkirk, quien trabajó como Saul Goodman en Breaking Bad y Better Call Saul, explicó que está muy emocionado por ver Pluribus. Lo más sorprendente es que lo compara con un evento al nivel de Juego de Tronos.

"Sé que va a ser un éxito rotundo. Será lo más grande desde Juego de Tronos", se aventuraba a decir el conocido actor. "Creo que Pluribus va a ser la próxima gran serie. Estoy deseando que llegue". Puede parecer una declaración algo pretenciosa, pero la realidad es que Vince Gilligan no es extraño a los éxitos televisivos.

Por supuesto, Breaking Bad es considerada una de las mejores series de todos los tiempos. Pero es que también trabajó en Expediente X, por lo que es evidente que sabe cómo desenvolverse en el mundo de una épica de ciencia ficción. Aunque es difícil predecir con certeza el éxito de Pluribus, resulta interesante pensar hasta dónde podría llegar Vince Gilligan con una premisa tan desconcertante como intrigante. El estreno de Pluribus en Apple TV+ está previsto para el próximo 7 de noviembre.