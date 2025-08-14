El nuevo rumor de casting se convierte en la mayor polémica de la franquicia de 'James Bond'

Después de que se confirmase que Denis Villeneuve iba a ser el director a cargo de James Bond, cada vez son más los rumores que se suceden sobre quién interpretará al 007. Es evidente que es una de las noticias más esperadas de la industria, ya que significaría un hito histórico para una franquicia que ahora lidera Amazon MGM Studios. También se sabe que será escrita por Steven Knight, pero todo el mundo sigue obsesionado con el actor principal aún no decidido.

El James Bond original que apareció por primera vez en la franquicia cinematográfica fue Sean Connery. Sin embargo, esas siete películas de James Bond representan solo una pequeña parte de una saga de espionaje que se ha extendido en 25 películas. Algunos otros actores que han asumido el papel incluyen a George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y, más recientemente, Daniel Craig.

La búsqueda del nuevo 007 continúa con polémica

Daniel Craig hizo su primera aparición con esmoquin en Casino Royale, continuando con el papel hasta la muerte de su versión del personaje en Sin Tiempo para Morir. No se ha producido ninguna otra entrega desde entonces. En los años transcurridos desde 2021, los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson cedieron el control creativo a Amazon MGM Studios.

Pues bien, un nuevo rumor sugiere que un actor pelirrojo de 37 años, Scott Rose-Marsh, ha realizado una prueba de cámara para el codiciado papel. Un hecho que resultaría sorprendente, ya que si fuese el elegido sería el primer James Bond pelirrojo. No es una novedad que los nuevos anuncios de casting de James Bond suelen causar revuelo.

A lo largo de más de 60 años, James Bond ha sido interpretado por siete actores Difoosion

En caso de que Scott Rose-Marsh se uniera a la franquicia de James Bond, este podría ser su caso también. Conviene recordar que Daniel Craig se convirtió en una versión de James Bond muy querida entre el público, pese a que existían dudas generalizadas antes de su presentación. La razón principal se debía especialmente a que su aspecto era diferente al de los anteriores actores de James Bond.

Sin embargo, es mucho más probable que un personaje no tan conocido acabe consiguiendo el papel, ya que este ha sido generalmente el enfoque que ha tenido la franquicia con respecto al protagonista. De hecho, fue precisamente esto lo que sucedió con Daniel Craig. Scott Rose-Marsh es tan desconocido que no hay fotos de él en su página de IMDb, así que su confirmación pillaría por sorpresa a una inmensa mayoría.