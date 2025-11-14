El nuevo spin-off de 'Superman' de DC Studios prepara el mejor reemplazo de Thanos en el DCEU

El DCEU liderado por James Gunn sigue avanzando a buen ritmo, incluyendo un sorprendente proyecto inicial que podría seguir preparando el terreno para la presentación de un importante villano. Protagonizada por uno de los personajes más populares de Superman, la nueva serie de DC Studios, titulada DC Crime, destaca por tener un enorme potencial. Aunque no se conoce mucho sobre la primera serie derivada de Superman, el papel principal pertenecerá a Jimmy Olsen.

Lo más sorprendente es que este nuevo spin-off también podría ayudar a establecer una amenaza importante de la franquicia de cara al futuro, posicionando a un villano clave para ocupar un papel al estilo de Thanos, un rol que James Gunn insiste en que no le corresponderá a Darkseid. Al menos por ahora.

Un enfoque humano y cómico del DCEU

DC Crime es una próxima serie del Universo DC en la que Skyler Gisondo retomará su papel como Jimmy Olsen, continuando directamente desde Superman. Por otro lado, la serie seguirá al periodista mientras informa sobre diversos metahumanos y supervillanos del Universo DC para el Daily Planet. En este sentido, el concepto en sí mismo resulta de lo más original en el DCEU.

En lugar de la típica historia de superhéroes, DC Crime promete ser una serie de comedia e investigación al estilo falso documental que permitirá a los espectadores explorar el Universo DC desde una perspectiva humana más realista. Por lo tanto, no hay mejor personaje del Universo DC para desarrollar ese enfoque que Jimmy Olsen, considerado uno de los mejores amigos de Clark Kent.

Según los rumores, la primera temporada de DC Crime se centrará en gran medida en Gorilla Grodd, uno de los villanos más peligrosos de The Flash. Sobre el personaje se puede decir que es un gorila superinteligente que obtuvo poderes mentales tras ser expuesto a la radiación de un extraño meteorito. A menudo gobierna Ciudad Gorila con la ambición de conquistar el mundo entero.

Dicho esto, James Gunn ha asegurado que el primer villano importante del DCEU no será Darkseid, abriendo así la puerta a una opción más inesperada. Con la ejecución adecuada, Gorilla Grodd encajaría perfectamente en el papel, e incluso podría simular de cierta forma la introducción de Thanos en la Saga del Infinito, con breves apariciones iniciales que fueron ganando protagonismo con el tiempo. DC Studios aún no ha anunciado una fecha de lanzamiento de este proyecto.