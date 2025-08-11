Un nuevo vídeo de 'Spider-Man: Brand New Day' muestra a Tom Holland en acción

El desarrollo de Spider-Man: Brand New Day avanza positivamente y cada vez es más la información que llega sobre esta esperada producción. Pues bien, un nuevo vídeo ofrece un vistazo más claro en el que Tom Holland está de vuelta como Spider-Man. El rodaje de la cuarta entrega de Spider-Man sigue su curso en Escocia, y el centro de Glasgow se utilizó para representar las calles de Nueva York.

Se han publicado numerosas fotos donde se puede ver al personaje principal balanceándose por las calles, suspendido de cables. Algunas otras imágenes no oficiales también muestran a Spider-Man aterrizando en un tanque blindado, lo que muchos espectadores han asumido que se relaciona con el regreso de Jon Bernthal como The Punisher.

El regreso de Tom Holland como Spider-Man

En este vídeo oficial de la producción de Spider-Man: Brand New Day se puede ver en detalle a Tom Holland en su primer día de regreso al set. El material incluye tomas de él con el traje completo de Spider-Man, y el actor comenta que usar el nuevo traje "se siente diferente esta vez".

Este inesperado avance también muestra fragmentos de la multitud que lo rodea. En este sentido, Tom Holland ha señalado que es la primera vez que los seguidores asisten al set de rodaje el primer día. Las imágenes también muestran a Spider-Man sobre un tanque por una calle de la ciudad, la cual ha sido transformada en un escenario neoyorquino.

El nuevo traje de Spider-Man sugiere un reinicio moderado de la apariencia de Spider-Man en el UCM. Ha sido especialmente llamativo porque recuerda más a su traje tradicional más comiquero. Si bien es cierto que Marvel Studios aún no ha revelado detalles importantes de la trama, sí que se intuye un enfoque más realista centrado en la figura de Spider-Man.

El título de Brand New Day hace referencia a un arco en los cómics que actuó como un reinicio de Spider-Man. Un movimiento editorial que fue interesante, ya que La Casa de las Ideas presentó aventuras independientes de corte mucho más realista. Las nuevas imágenes del set se ajustan a esta idea, mostrando a Peter Parker en una situación donde la amenaza parece ser más callejera que nunca. Saldremos de dudas cuando la película se estrene finalmente en 2026.