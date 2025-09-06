La obra maestra de ciencia ficción que tuvo un presupuesto limitado: esta epopeya espacial es imprescindible

Entre tanta oferta de contenido, la idea de confeccionar una serie de televisión que se considere una obra maestra de ciencia ficción no es un cometido sencillo. Sin embargo, aunque parezca sorprendente, Battlestar Galactica aún puede competir con las series más importantes del género en la actualidad. Emitida de 2004 a 2009, la serie funcionó como un reinicio de la serie de 1978.

Lo cierto es que fue una propuesta que se distinguió por no tener un presupuesto de millones de dólares a su alcance. Lo que te puedo confesar es que Battlestar Galactica es una serie de ciencia ficción imprescindible por una razón muy simple: más que un clásico de culto, esta serie es un referente del género. De hecho, los espectadores que se atreven a darle una oportunidad son los que comprenden por qué se sigue hablando de ella en la actualidad.

El legado de 'Battlestar Galactica'

Aunque es poco probable que se produzca un reinicio de Battlestar Galactica a corto plazo, es fácil volver a verla en streaming. También te tengo que advertir que es cierto que es una serie hija de su tiempo, así que puede que algunos aspectos resulten algo desfasados. En comparación con producciones recientes de ciencia ficción, el presupuesto de Battlestar Galactica fue minúsculo.

Si bien el dinero invertido en las producciones ha aumentado progresivamente con el paso del tiempo, Battlestar Galactica no fue considerado un proyecto lo suficientemente grande como para justificar una enorme inversión. Algunas de las mejores series del género se encuadran precisamente en un escenario similar. Una de las razones que explican por qué sucedía esto es que las temporadas eran más largas.

Además, existe una sensación de nostalgia por series de bajo presupuesto como esta. Ese particular encanto es el que provoca que el público forme parte realmente de la acción. El hecho de que Battlestar Galactica tuviera que ser creativa con su narrativa dio lugar a tramas centradas en los personajes que consiguieron superar el obstáculo de sus limitados recursos. De esta forma, Battlestar Galactica resistió el paso del tiempo hasta convertirse en una serie eterna.