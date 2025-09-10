La película 'Five Nights at Freddy's 2' produce malestar en los seguidores con su última revelación

Una de las grandes adaptaciones al cine desde el sector del videojuego ha sido Five Nights at Freddy's, que ya prepara la llegada de su secuela a finales del presente año. Los seguidores están esperando con ganas esta nueva adaptación, aunque han recibido un mazazo en relación a su calificación por edades, que reduce las dosis de terror que cabría esperar de la cinta.

Five Nights at Freddy’s 2

La esperada secuela cinematográficaha sido clasificada oficialmente como, lo que implica que no está recomendada para menores de 13 años. Este tipo de calificación ya se otorgó a la primera película, y aunque algunos fans esperaban una subida en la restricción debido al aumento de contenido terrorífico, finalmente no ha sido así.

Según las costumbres de adaptación de calificaciones entre EE. UU. y España, es razonable esperar que en nuestro país se aplique una recomendación mínima de 12 años, aunque esta aún no se ha confirmado oficialmente. Este nivel de calificación ha generado cierto descontento entre los seguidores, ya que la película conserva ciertas escenas censuradas o suavizadas para cumplir con los criterios de PG-13, a pesar de que se esperaba una versión más intensa acorde con el universo de animatrónicos terroríficos de la saga.

Five Nights at Freddy's 2 llega a los cines de España el próximo 5 de diciembre

El estreno de Five Nights at Freddy's 2 en los cines de toda España se producirá el próximo 5 de diciembre, de modo que los seguidores de la franquicia de terror contarán con una nueva oportunidad de disfrutar del universo de la saga de animatrónicos. Además, Blumhouse ya ha confirmado la intención de seguir ampliando esta adaptación cinematográfica con nuevas películas que la conviertan en una saga, por lo que todo dependerá del éxito de su estreno.

Así pues, la principal conclusión es que FNaF 2 La Película mantiene la misma clasificación que su predecesora, lo que deja claro que la intención de equilibrar terror y accesibilidad sigue vigente. Queda por ver cómo se interpretará esta calificación en otros mercados, especialmente en Europa y América Latina, y si ofrecerá contenido alternativo más explícito mediante versiones "sin censura".